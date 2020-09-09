中国太保为服贸会量身定制个性化险种保障方案

中国太保日前宣布全面升级保险保障服务，为服贸会提供了一揽子保险保障服务方案，涉及风险保障总保额逾1000亿元，保险保障方案制定及服务支持工作由中国太保旗下产险北京分公司落地实施。

"根据本次服贸会不同时期的保障需求，为服贸会量身定制了个性化险种保障方案。”中国太保相关负责人介绍，在展台搭建、设备安装和撤展阶段提供工程保险，在展览期提供财产一切险、公众责任险和网络安全险等全方位保障。

中国太保负责人强调，在此基础上，对于疫情变化可能导致展会取消提供有针对性的活动取消保险，并新增定制化疫情防控财产险、人身意外险（含新冠疾病保障）等覆盖展会从搭建到撤展的全周期保险风险保障。

考虑到不同行业参展商的保险需求，中国太保产险根据参展商所在行业的特殊风险，为不同行业推荐包括艺术品综合保险、职业责任保险、影视影片制作综合责任保险、知识产权保险等相关保险产品在内的定制化风险保障产品。

据悉，为做好服贸会服务保障工作，中国太保产险北京分公司优化“6天+365天”一站式交易服务平台“太保专区”，成立由工程建设、消防保护、应急管理等领域专家组成的风险管理团队、专项理赔服务团队和线下专业对接团队，提供7×24小时中英双语专线服务，做到工具、风控、理赔、通道四项举措全面升级。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)