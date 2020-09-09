2020年中国国际服务贸易交易会闭幕 税收支持为服贸发展添动力

人民网北京9月9日电 （记者车柯蒙）9月9日，为期6天的2020年中国国际服务贸易交易会在北京闭幕。作为新冠肺炎疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，2020年服贸会吸引了全球目光。

“对在2020年服贸会展期内销售的限额内的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。”服贸会开幕当天，一项针对服贸会的税收优惠出台，这是我国首次对服贸会留购展品实行税收支持。

记者从国家税务总局了解到，近年来，税收对服务贸易发展支持力度不断加大，服务贸易发展潜能得到不断释放。

首次出台服贸会留购展品免税政策

头戴小礼帽、颇有艺术家气质的画像机器人“赛大千”为观众现场作画，两家中国企业的三种新冠灭活疫苗实物集体亮相，智能机器人站在操作台前有条不紊地进行垃圾分类……

在北京国家会议中心，6天展期内8个展区精彩纷呈。“很热烈，科技含量很高。”德勤中国北方区主管合伙人朱桉已连续两年参加服贸会，在他看来，尽管受疫情影响，2020年服贸会相较去年规模更大，科技含量更高。“技术特别是高技术服务，是今年服贸会的特点。”京东智联云公共业务副总裁李永明接受记者采访时表示。“举办服贸会传递了中国加大对外开放力度的决心，其中，税收的支持也不容忽视。”朱桉说。

记者梳理发现，进博会、广交会也有类似的税收支持，但今年针对服贸会的支持力度更大。例如，两届进博会符合条件的进口展品可享进口关税免征，进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收；而服贸会部分进口展品可享三税全免。

而且，首届进博会进口展品享受税收优惠政策的企业销售限额最高为364.74万美元，而今年服贸会享受税收优惠政策的企业最高销售限额达1000万美元。

“这些优惠将促进服贸会规模和布局的进一步提升，提高交易的活跃度与积极性，提升消费者的购物体验，助力经济运行回升。”北京国家会计学院教授、财税政策与应用研究所所长李旭红表示。

税收支持“中国服务”发展

展会上服贸产品琳琅满目，生活中的服务贸易同样随处可见。

给在国外的亲朋寄一箱防疫用品，便已享受跨境邮递服务；在手机APP上购买一项理财产品，享受了金融服务；在线上听了一节外教课，便已享受了一次线上教育服务……

当前，世界经济总产出的6成来自服务业，服务业和服务贸易已成为世界经济新引擎。在国内，2019年服务业占GDP的比重已经达到53.9%， 2019年中国服务贸易进出口总额达54152.9亿元，同比增长2.8%。2014年-2019年中国服务贸易额年均增长7.8%，是货物贸易增速的2.2倍，是外贸整体增速的1.9倍。

国家税务总局有关司局负责人介绍，近几年来，服务贸易快速发展，相关税收支持也持续跟进。在税收支持服务贸易创新方面，2018年，服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国，对经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类），减按15%的税率征收企业所得税。

“这有利于降低技术先进型服务企业（服务贸易类）的税收负担和资金成本，进一步激发市场主体活力。同时有利于服务贸易产业结构转型升级，提升服务贸易产业的技术含量和经济附加值，提高经济运行质量与效率。”李旭红分析。

在支持服务贸易进出口方面，近两年来，我国连续大幅下调关税，优化出口退税政策，加快退税速度。今年7月，国务院印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，将试点地区从17个扩围至28个，并将服务出口退税申报纳入国际贸易“单一窗口”；2020年1月1日起，服务贸易等项目对外支付税务备案在全国范围内实现电子化办理。

不仅如此，近两年来不断加大力度的减税降费，不断改善的税收营商环境，对服务业与服务贸易也有明显促进作用。李永明告诉记者，仅今年上半年，京东集团为居民提供必需生活物资快递收派服务，免征增值税约2000多万元，因新冠肺炎疫情防控物资捐赠，免征增值税约7000万元。“一系列减税降费措施，对我们降低成本、提高服务产品质量发挥了重要作用。”李永明介绍，除了减税降费，电子税务局等纳税服务以及包括电子发票等在内的财务技术应用创新为京东业务的快速增长提供了良好的支撑作用。

离境退税“即买即退”获赞

“‘即买即退’真方便，现场购物，现场就能拿到退税款，而且在微信界面设置了‘We TaxFree Pass’程序，配有多语种指引介绍，方便又贴心。”服贸会期间，位于E5馆的王府井百货大楼购物体验区展位，离境退税“即买即退”业务引人关注，来自香港的王女士对“即买即退”业务赞不绝口。

据国家税务总局有关司局负责人介绍，离境退税“即买即退”服务，是为符合离境退税条件的外国旅客和港澳台同胞购买退税物品后，现场办理离境退税。国家税务总局北京市税务局和市商务局、市文旅局合作，积极支持参展商王府井百货大楼为离境退税“即买即退”试点商店，在商店购物的旅客可以现场办理离境退税。“境外游客满足购物后17日内从北京出境的要求，单笔消费不低于500元，累计消费不超过5万元的，持《离境退税申请单》即可在商店现场办理离境退税，享受‘即买即退’服务，到机场只要递交一下资料就可以了。”王府井百货大楼离境退税“即买即退”业务办理人员介绍道。

王府井集团展位负责人表示，王府井百货大楼是北京市获批的第二家离境退税‘即买即退’试点商店。“即买即退”便利化措施的上线，提升了旅客的购物体验，刺激了旅客的二次消费，也为加快北京旅游市场国际化步伐作出了积极贡献。

据了解，离境退税业务自2015年7月在北京落地以来，目前已有退税商店538家，退税销售额9.3亿元，办理退税额8275万元。北京市税务局相关负责人表示，该局还将不断拓展“便利化支付”“即买即退”试点、自助退税终端入驻等创新服务。

李旭红认为，中国已经是世界服务贸易产业链的重要一环。在当前国内外复杂多变的形势下，税务部门落实减税降费政策措施，优化服务贸易领域的出口退税管理等，有利于切实减轻企业负担，提高企业‘走出去’的便利化水平，促进服务贸易高质量发展，为中国和全球经济发展带来新机遇。

(责编：车柯蒙、孙阳)