结构升级 国内洗碗机市场步入成长期

北京商报讯（记者 石飞月）9月8日，在由中国家用电器协会、国家信息中心信息化和产业发展部指导，中国家电网主办的“2020中国洗碗机行业高峰论坛”上，北京商报记者获悉，国内洗碗机市场正迎来产品结构的升级，逐渐步入成长期。
从产品和营销层面而言，疫情催生的健康需求为企业与消费者之间创造了强有力的新链接，成为行业创新破局的核心关键词。而作为其中的典型代表，洗碗机凭借除菌消毒功能在疫情期间成功跻身健康家电，不仅摆脱了过往改善型产品、小众品类的标签，更在逆势之下成为家电行业少数高增长的明星品类。
具体来看，奥维云网数据显示，今年1-7月洗碗机全渠道零售量97.6万台、零售额42.6亿元，分别同比增长34.7%和23.1%。其中线上市场表现更为亮眼，零售量额同比增长达63.7%和49.3%，后者大有突破5成的势头。
此外，数据显示，国内洗碗机线下市场今年1-7月60*60cm嵌入式和全尺寸嵌入式产品的零售量占比合计共达到71%，较去年同期大幅提升18个百分点，已占据主导地位；产品容量方面，12套和13套洗碗机零售量占比分别达到11.2%和43.5%，合计提升19.2个百分点，而6套洗碗机零售量占比则由32.9%腰斩至16.0%。
线上市场来看，嵌入式产品和13套以上产品零售量占比亦分别提升4.2和6.5个百分点。而京东数据也显示，今年1-7月，其平台13套产品零售额份额同比提升4%，同时高端产品开始在线上崭露头角。
洗碗机厂商也在积极把握用户新需求和行业新趋势加快技术升级、产品创新，在进一步加强自身核心竞争力的同时，以更符合中国用户诉求的产品推动洗碗机加速普及。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】