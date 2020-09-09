原标题：结构升级 国内洗碗机市场步入成长期

北京商报讯（记者 石飞月）9月8日，在由中国家用电器协会、国家信息中心信息化和产业发展部指导，中国家电网主办的“2020中国洗碗机行业高峰论坛”上，北京商报记者获悉，国内洗碗机市场正迎来产品结构的升级，逐渐步入成长期。

从产品和营销层面而言，疫情催生的健康需求为企业与消费者之间创造了强有力的新链接，成为行业创新破局的核心关键词。而作为其中的典型代表，洗碗机凭借除菌消毒功能在疫情期间成功跻身健康家电，不仅摆脱了过往改善型产品、小众品类的标签，更在逆势之下成为家电行业少数高增长的明星品类。

具体来看，奥维云网数据显示，今年1-7月洗碗机全渠道零售量97.6万台、零售额42.6亿元，分别同比增长34.7%和23.1%。其中线上市场表现更为亮眼，零售量额同比增长达63.7%和49.3%，后者大有突破5成的势头。

此外，数据显示，国内洗碗机线下市场今年1-7月60*60cm嵌入式和全尺寸嵌入式产品的零售量占比合计共达到71%，较去年同期大幅提升18个百分点，已占据主导地位；产品容量方面，12套和13套洗碗机零售量占比分别达到11.2%和43.5%，合计提升19.2个百分点，而6套洗碗机零售量占比则由32.9%腰斩至16.0%。

线上市场来看，嵌入式产品和13套以上产品零售量占比亦分别提升4.2和6.5个百分点。而京东数据也显示，今年1-7月，其平台13套产品零售额份额同比提升4%，同时高端产品开始在线上崭露头角。

洗碗机厂商也在积极把握用户新需求和行业新趋势加快技术升级、产品创新，在进一步加强自身核心竞争力的同时，以更符合中国用户诉求的产品推动洗碗机加速普及。

(责编：毕磊、夏晓伦)