“云端科技”走进日常生活

9月伊始，金风送爽，2020年中国国际服务贸易交易会4日在北京国家会议中心及周边场地拉开帷幕。
作为疫情防控期间我国举办的首场重大国际经贸活动，本届服贸会不仅会展现场热闹非凡，在线上，一场365天“永不落幕服贸会”也在数字平台精彩上演。
从线下走上“云端”，离不开数字技术赋能。京东智联云作为本届服贸会官方技术服务商，通过云计算、人工智能、物联网等前沿技术，推动传统会展行业升级，引领“云上”新生活。
“线上+线下”，一种融合办展新模式
打开“服贸会云上展厅”官网，旅游服务、文化服务、冬季运动等9个展区在线上整合。这里，有兼具实用性与趣味性的文创产品，有美丽多姿的自然景观和丰富多彩的人文艺术，有境内外风土人情展示……观众可通过图文和视频浏览平面展台，也可获得高度拟真的沉浸式“游览”体验。
“展示和互动体验都非常棒，不仅省时、省力，还能更全面地了解商品服务及企业信息。”北京市民胡先生足不出户，体验了一把“云上”巡游服贸会。
2D、3D虚拟展台个性化呈现展品信息、可同时举办线上会议的500间“云上”会议室、满足嘉宾远程交流磋商的5000个私密洽谈间、连通线上线下会议论坛的视频直播……这些全新的会展体验，使本届服贸会锦上添花。
“云上服贸会不是简单地将线下展览‘复刻’到线上。”京东集团技术委员会主席、京东智联云总裁周伯文说：“通过对展览展示、论坛会议、洽谈签约及运营管理等全业务流程进行数字化、智能化重构，实现线上线下融合，让服贸会突破了时间、空间、语言限制。”
2020年服贸会执委会办公室日常工作牵头人、北京市商务局副局长孙尧表示，打造“云上服贸会”数字平台是有效应对疫情的重要举措，旨在促进会展业国际化、数字化、智能化发展。
“数字+智能”，一轮产业共赢新经济
有这样一组数字：
24个重点合作项目签约——其中利用外资项目11个，协议资金7.7亿美元；利用内资项目13个，协议资金200.7亿元人民币。
这是今年5月河北省在2020年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，通过“主会场+投资方视频连线”方式取得的丰硕成果。
两个多月后，中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会以“线上+线下”的方式同步举行，在“云签约”直播间，17个项目签约代表通过网络连接逐次有序完成网上签约。
从“云上廊洽会”到“云上青洽会”“云上服贸会”，从提供一站式视频直播解决方案到提供全方位数字技术支持，京东智联云在为传统线下会展带来全新体验的同时，也为经济发展保驾护航。
“我们秉承‘打造一场云展会、积累一个新平台、引领一轮新经济’的理念，推动会展产业基础设施的全面数字化、智能化、常态化。”周伯文介绍说，京东智联云不仅要用数字技术赋能会展经济，还要辐射各产业的转型升级，助力中国传统产业结构调整，推动经济高质量发展。
今年8月31日，京东智联云与得益乳业签署战略合作协议，加快智能化发展。
实现奶制品差异化打造，满足消费者个性化需要，提供高精度、高触达、高效率的运行策略和战略规划……京东智联云副总裁金旸表示，双方将在生鲜、物流、人工智能、云计算、运营等多领域进行深入合作，一同探索乳制品行业智能化转型上的成功方向与模式。
“科技+温度”，一种智能服务新生活
回顾京东智联云一以贯之的技术转型，实用性之余，技术的便利与科技的温度相伴而行。
“只需在手机上预约，车库就为我们预留停车位，入园前车牌会被自动识别，各项监测指标合格后就能通行。”张师傅在北京新发地市场经营着一家蔬菜店，复商复市后，园区管理水平的新变化让张师傅感到踏实。
货品进场前需在系统上登记货物品种、数量、产地证明等信息；买卖双方人流、货流、车流信息被实时采集与分析，实现节点可追溯；各方在买卖过程中实现无接触交易与支付……京东智联云用时15天，就开发出“新发地智能供应链综合信息管理系统”，守好安全“大门”。
新发地项目管理者称：“依托京东智联云的智能供应链，对交易中的人、货、车实时追溯监管，构建了新发地‘数字大脑’，建立起实时感知与反馈机制，管理能力得到全面提升。”
此外，疫情防控中，“应急资源信息发布与匹配平台”“智豆数据管理平台”以及无接触的“京东智能温感筛查系统”等多款技术产品陆续上线，京东智联云用科技为防控疫情、企业复工复产、百姓日常生活排忧解难。
“技术要产生价值，还是要跟实体经济、跟各产业经营融合。”周伯文表示，京东智联云将持续发挥技术优势，推进各产业领域的智能升级。
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