让知识产权“坐地生财”(经济聚焦·高新区里见高招⑤)

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科技企业，有技术有专利，却缺乏抵押物，在申请贷款方面存在较大劣势。杭州滨江高新区探索知识产权质押贷款，救企业之急，为推动高质量发展打下了坚实基础。今年1—7月，共有51笔专利质押，总质押金额达8.553亿元，同比增长81.79%。

核心业务临床试验在即，资金却告急，身为杭州和壹基因公司产品总监的肖雯急得团团转。

专利可以直接质押？贷款利率还很低？从杭州滨江高新区得知这一信息，肖雯拿起授权专利就奔向银行。

没多久，杭州联合银行发放的500万元专利质押贷款到位。“真是救了急！”肖雯松了口气，“基因检测行业竞争激烈，加快临床过程，研发能快速上一个台阶，就能形成核心竞争力。这笔贷款助我们踏出了关键一步。”

这在杭州滨江高新区绝非个案。10年前，滨江高新区就开始探索知识产权质押贷款，“2019年，高新区企业累计质押融资知识产权超12.2亿元，今年1—7月，专利质押和商标质押总额已达10.853亿元，成为助力企业发展的金融血液。”高新区知识产权局副局长方晓云说。

专利撬动金融，科技型企业不再愁

按照传统贷款程序，有抵押物银行才会发放贷款。而对于和壹基因来说，这成了一个大难题。

肖雯介绍，和壹基因是一家以基因检测为基础，从事癌症、慢性病预防等业务的科技型企业，“没有抵押物，我们最大的财富就是50多项发明专利。”肖雯很无奈，“可一般银行并不认可专利质押。”

在杭州滨江高新区，和壹基因这样的中小型科技企业并不少，融资难成了企业发展壮大的拦路虎。如何让科技型企业手握的专利发挥作用？

“1—6月，杭州银行科技支行新办质押融资金额3.03亿元，其中滨江高新区的企业拿了一半多。”杭州银行科技支行行长彭彬介绍，该行10年前成立时就明确要专心为科技型企业服务，“知识产权价值在不断增长，知识产权本身的价值也越来越突出。”彭彬感慨，现在，支行有50家上市公司客户，其中大部分是从100万元贷款起、一路伴着成长的科技企业。“2019年滨江高新区上市的4家科创板企业，全是我们的客户。”

为支持科创企业，滨江高新区还设立知识产权质押贷款风险处置资金池，规模为1000万元，财政出资，鼓励银行积极发放质押融资。此外，银行按基准利率的50%贴息资助。这样一来，面大量广的科创企业更容易获得低息贷款。

练就“火眼金睛”，洞悉企业潜力和行业前景

“2019年，我们新增300多户新客户，不少是亏损企业。”彭彬的话，让人大吃一惊。亏损企业还能拿贷款？“我们评估的重点在于行业前景、企业潜力和是否有还款能力。因此，不仅要判断单个企业，更要洞悉整个行业。”

杭州唯强医疗的贷款故事，颇为典型。

企业产品研发周期长，没有收入、没有担保物，但有180多项专利。“我们派了解医疗行业的客户经理对企业深入调研，再向行业专家和专业投资公司咨询。综合评估后认为，公司团队非常专业，研发进程领先、临床数据好，完成实验概率大。”彭彬说，调研结果显示，企业发展空间巨大，价值将远大于授信的2000万元，于是果断放款。

“去年3月，公司一款产品正在报证，上一轮融资的钱快用完了，下一轮还没赶上。”杭州唯强医疗财务经理沈苗荣说，“火烧眉毛的当口，我们得知知识产权可以融资，马上找银行沟通，没想到5月就批下来包括知识产权质押在内的2000万元信用贷款，补上了7个月的时间窗口。”有了这笔资金储备，唯强医疗安然度过危机。

“我们业务的核心在于，直接把知识产权当第一还款来源。这样才能真正给无担保的科技企业‘输血’，但实际上难点颇多！”彭彬一一细数，知识产权单独作为质押物，一是难以评估价值，二是难以变现，要是企业还不了款，银行拿单独的知识产权去转让，很可能颗粒无收。

“我们敢用知识产权作为质押物，是因为有专业知识配套。银行深入了解产业，对行业和企业有专业判断，是顺利放贷的前提。”彭彬介绍，仅一个科技支行，就跟300多家创投机构、400多家投资基金有联系。“创投基金的客户，就是我们信贷的潜在对象。很多看起来亏损的研发期企业，我们敢投，因为借鉴机构的调研加自己的判断，贷款有专业支撑。”10年来，科技支行服务了1800多个科技型企业。

优化办事流程，5天可拿到质押证

3月4日一早，杭州银行科技支行客户经理杨骏涛来到杭州知识产权大厦二楼服务大厅，将杭州百伴生物技术有限公司的质押资料递进窗口，十几分钟就通过初审。5天后，后台完成审核、发放通知书，接下来就是银行走质押程序。

“10年前，质押要去北京办，一办就是一两个月；现在家门口就能办手续，5个工作日就能拿到质押证。”杭州滨江市场监管局知识产权科负责人吕德军说，“2019年，我们建立知识产权服务中心，把质押登记部门集中到服务大厅，办手续方便，给企业‘输血’的速度更快。”

医药和芯片都是风险较大的行业，投资人不敢轻易触碰。杭州万高科技股份有限公司就遇到这个难题。

芯片研发成本高，前期投入大，万高公司持续亏损，2017年面临生死关口。公司科技发展部方逸超去区里开会时，了解到有知识产权质押政策。公司立即找到杭州银行评估，以两件发明专利签署了最高额度的质押合同，在2017和2018年分3次获贷，共计1500万元，公司因此起死回生。

“来滨江创业的企业，大部分是中小科技型企业。初创时，除了技术、专利，几乎没有可质押物，我们要通过政策引导方式，把质押融资工作做好，解决融资难融资贵问题，帮助它们尽快发展壮大。”吕德军说。

尝到甜头后，企业申请专利的积极性增强。今年1—6月，滨江高新区专利申请量9568件，同比增长15.57%；专利授权量5919件，同比增长17.63%；含金量较高的发明专利申请量，疫情防控期间仍然增长21.20%，达到5053件。专利质押数量激增，1—7月共有51笔专利质押，涉及69件专利，总质押金额达8.553亿元，同比增长81.79%。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 14 版）

(责编：牛镛、马昌)