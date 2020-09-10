8月份CPI同比涨幅略有回落

本报北京9月9日电 （记者陆娅楠）国家统计局9月9日发布的8月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，各地积极贯彻落实党中央决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展工作成效显著，市场供需总体平衡。8月CPI同比上涨2.4%，涨幅略有回落；PPI同比下降2.0%，降幅继续收窄。

值得注意的是，8月非食品价格由上月环比持平转为环比上涨0.1%，为今年2月份以来首次上涨，影响CPI上涨约0.09个百分点。非食品中，暑期出行增多，飞机票和宾馆住宿价格分别上涨7.3%和2.1%。

8月，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅与上月相同。据测算，在8月份2.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.1个百分点，新涨价影响约为0.3个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 14 版）

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