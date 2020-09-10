9月5日，服贸会上进行的彩绸表演。

胡庆明摄（人民视觉）

9月6日，一位观众在服贸会上自拍。

新华社记者 鞠焕宗摄

9月8日，观众在服贸会上体验赛车模拟器。

本报记者 徐佩玉摄

9月5日，观众在服贸会冬季运动专区体验冰壶运动。

陈晓根摄（人民视觉）

9月8日，服贸会综合展区的北斗全球卫星导航系统模型吸引了不少观众。

新华社记者 李木子摄

服贸会综合展区。

新华社记者 张传奇摄

洽谈，签约，一份份新订单让参展客商喜笑颜开；

分享，探讨，一场场专业论坛令与会嘉宾收获满满；

预约，逛展，一项项前沿技术给消费者带来全新体验……

6天时间，190场论坛及洽谈活动，充分展示各国服务贸易领域新发展新突破，共享人类社会发展进步新技术新成果，线上线下超10万人满意而归。

9月9日，精彩纷呈的2020年中国国际服务贸易交易会落下帷幕，但故事远未结束：新技术新服务正走进寻常百姓家、参展客商继续在线对接洽谈、境内外企业纷纷预约下一届。服贸会，精彩还将继续！

“参加服贸会是来对了！”

“这几天我们的展位特别热闹，我和同事们每天都处于满负荷的工作状态，没想到关注度这么高！”阿布扎比国际金融中心中国区首席代表傅诚刚直言，“参加本届服贸会是来对了！”

9月9日，阿布扎比国际金融中心亮出了参加此次服贸会的成绩单：创新投资与金融服务签约、阿布扎比全球金融科技100强（服贸会北京站）颁奖、启动“首都投资与发展圆桌”系列以及“中阿杰出研究奖”评选。

傅诚刚告诉本报记者：“通过这届服贸会，我们将超过30家阿布扎比的金融、产业和专业服务机构推介到了中国，同时收集了大量投资和融资信息，正在进一步跟进和整理，这将直接推动下一步的投融资和商务合作。”

乘兴而来，满载而归。来自148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及2.2万家境内外企业与机构在本届服贸会上获得一场“大丰收”。

日电卓越软件科技（北京）有限公司今年第一次参加服贸会，公司事业推进本部人事企划部经理张俊尧向本报记者介绍，目前公司正处于市场转型阶段，之前主要客户在日本，现在把目光投向了中国。“我们此次展出了许多面向广大消费者的产品，例如日料通、日语翻译官等，吸引了很多人前来体验。期间，有不少培训、咨询、旅游等公司前来寻求合作，这对我们是一种鼓舞。”

在综合展区，优必选高校事业部北方大区销售经理孙佰鑫和一家高校刚谈完关于学校人工智能专业建设的合作，又抓紧接待前来咨询的企业。“每天都要接待很多来展台体验、交流的观众，因为寻求合作的公司和机构太多，不少只能先留下联系方式，等到会后再进一步交流，还有不少经销商特地从河南、山西等地赶过来。”和记者聊起本届服贸会，孙佰鑫竖起大拇指，称赞这是一个非常好的平台。

“合作交流的好机会！”

在全球范围疫情尚未得到全面控制的当下，本届服贸会为参展企业带来的不仅仅是一份份实实在在的订单，还搭建起企业加强国际交流的平台，为深化服务贸易和投资合作、增强经济社会发展活力贡献智慧和力量。

旷视科技为本次服贸会提供了全程AI服务，公司总裁付英波表示，借助这一机会，旷视不仅展出了公司的创新产品和服务，还面向全球分享了旷视对数字贸易趋势的思考、全球AI产业落地与价值共享的关键以及AI在智慧物流场景的前景与实践。“数字经济、智能经济在全球的发展以及兴起的技术洪流势不可挡，这给我们打了一针强心剂。作为新生代企业，旷视希望做得更好，同时利用技术和发展成果惠及更多全球合作伙伴，共同把数字经济的发展推向下一个阶段。”付英波说。

线上线下的展览展示之外，本届服贸会还举办了190场论坛及洽谈活动，发布了一批最新技术、产品、成果以及服务示范案例，发布了政策白皮书、行业标准和规范、发展指数、发展报告等权威信息。

作为此次科技创新示范案例中的一员，北京叠加态技术有限公司在体育服务展区和科技冬奥论坛上大展身手。公司首席技术官钟飞鹏介绍，这次所做“颠覆性材料让冬奥服装不再臃肿”的主题报告得到各方好评，期间收到来自世界各地用户的大量邮件，订单和交流的情况都超出了预期。“不仅对外分享，本届服贸会也让我们这家年轻的新材料公司向国内外优秀企业学到了很多经验，目前我们正在组织公司员工进一步总结和学习，并将继续推动创新。”

第二次以展商身份参加服贸会的普华永道此次接连发布多项报告，并出席5场主办方论坛，举行4场签约仪式和7场展台分论坛。普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示，服贸会展示了中国坚定不移扩大对外开放的决心，为全球服务机构提供了合作交流的好机会。

“下一届还报名！”

从线下到线上，从会前到会后，本届服贸会的效果正在加快显现。

中信银行今年通过“云上展厅”以线上形式参加本届服贸会，公司国际业务部总经理张琳介绍，“云上展厅”上线后，中信银行陆续接到多位客户来电咨询相关业务，在线展台每日访问量均保持较高水平。相比实体展台，“云上展厅”持续期更长，信息更丰富，给无法现场观展的客户提供了更好的参与方式。“随着互联网技术快速更新迭代，未来‘云展会’将逐步成为中国企业向全球快速传播品牌、宣传产品、达成交易的利器，特别是以服贸会为代表的国家级大型展会通过在线形式提供会展服务，将为参展企业提供一个更为优质、高效、持久的展示平台，为中国企业‘走出去’助力添彩！”张琳对本报记者说。

钟飞鹏表示，现场展会闭幕后，叠加态公司将充分利用服贸会的云平台、3D展厅，打造365天×24小时不落幕的展台，把新技术、新材料更加便捷地介绍给全球不同区域的用户。

这是一场促进合作共赢的盛会，更是一场传递开放信号的盛会。在本届服贸会上，中国宣布了一系列新的服务业开放政策措施，力度更大、覆盖面更广，让世界清晰感受到助推全球服务互惠共享的“中国力量”，吸引着各国企业和机构跃跃欲试。不少参展商已经在准备参加下一届服贸会。

“我们非常愿意继续参加下届服贸会，而且希望明年的展台面积更大，让我们可以带来更多机构、展出更多内容。”傅诚刚说，“服贸会给我们中长期事业带来很多重要的启发和帮助，我们已经决定把两个国际金融服务和国际创新投资领域的重要机构平台放在中国。未来，在更加国际化和多边合作的框架下，我们将继续促进双边和多边创新投资，整合更多国际合作伙伴提升中阿企业在两国市场的金融服务供给，并让更多阿布扎比及中东的投资机构了解中国的巨大潜力和市场。”

耳目一新的体验，智能生活的愿景，让线上线下的参观者、采购商充满期待。“全球服务，互惠共享”，服贸会展示的广阔前景，更为受疫情影响的各国企业注入信心。

服贸会，明年再聚！

(责编：马昌)