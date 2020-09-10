二〇二〇年中国国际服务贸易交易会圆满落幕:创新展会模式 取得丰硕成果

本报北京9月9日电 （记者朱竞若、贺勇、罗珊珊）9月9日，由商务部和北京市人民政府共同主办的2020年中国国际服务贸易交易会圆满落幕。本届服贸会是新冠肺炎疫情发生以来，我国举办的首场线上线下相结合的重大国际经贸活动，亮点纷呈，成果丰硕。据介绍，本届服贸会共有来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会，举办了190场论坛及洽谈活动，收获权威发布类成果97项、联盟平台类成果19项、首发创新类成果99项。与会客商纷纷表示，服贸会在中国疫情控制后成功举行，给全球经济复苏带来重要动力。

据介绍，本届服贸会举办了覆盖服务贸易全部十二大领域的展览展示，组建了80家中央企业交易团、16家中央金融企业交易团及38个省区市交易团。参展参会企业和机构包括33家国际组织、68家驻华使馆、110家境外商协会、199家世界500强企业。服贸会成交踊跃，共签订协定协议类成果240项。本届服贸会聚焦数字贸易、5G通信、工业互联网、智慧办公、区块链创新、跨境电商等新业态新模式，充分交流新理念、展示新服务、发布新成果。

本届服贸会打造数字平台，推动线上与线下相结合，共有境内外5372家企业搭建了线上电子展台，一批企业用心搭建3D展台；共举办32场纯线上会议和173场线上直播会议，线上发布项目1870个，在线洽谈55万次。服贸会闭幕后，线上服贸会平台将持续开放，并在一定期限内为企业免费提供线上注册、搭建电子展台、洽谈签约等服务，探索建立企业动态优化机制，努力打造永不落幕的服贸会。

商务部相关负责人表示，在当前全球疫情持续蔓延、国际经贸形势严峻复杂的背景下，2020年服贸会的成功举办，充分发挥了扩大开放的窗口、引领创新的舞台、深化合作的桥梁、促进发展的平台的重要作用，展示了我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，全面展现了我国坚持扩大对外开放的坚定信心；积极推动了国内外各界就联合抗击疫情、推动经济复苏达成重要共识；有力推进了服务贸易创新发展与国际合作；积累了疫情防控常态化条件下创新展会服务模式的新经验新成效。

北京市商务局负责人表示，作为全球首个专门为服务贸易搭建的国际交流平台以及全球服务贸易领域规模最大的交易会，中国政府赋予了中国国际服务贸易交易会新的定位与使命。我们将深入总结筹办经验，开拓创新办会思路，以服务客商、促进合作为根本，以更高标准筹办好明年的中国国际服务贸易交易会。

据介绍，本届服贸会设置防疫工作专班，组织公共卫生专家持续开展全球、全国和全市疫情风险评估，在展馆设置800余个环境核酸检测采样点，每天晚间闭馆后对展览展示区域开展全面消杀，白天每2小时进行一次消杀，发放1.5万人份中药预防饮，有效调整场馆人员数量，确保展会安全举办。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 04 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)