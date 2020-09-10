白鹤滩水电站右岸首台百万千瓦机组转子成功吊装

9月9日，白鹤滩水电站右岸首台单机容量100万千瓦机组转子成功吊装入位。此前，其左岸首台机组转子于8月18日成功吊装。两岸均完成这一重要里程碑节点，为白鹤滩水电站首批机组按期投产发电奠定了坚实基础。白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江干流之上，是目前世界在建规模最大、单机容量最大的水电站。图为白鹤滩水电站正在加紧建设。

新华社记者 胡 超摄

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 14 版）

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