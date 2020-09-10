2020年服贸会圆满落幕 创新展会模式 取得丰硕成果 

|
本报北京9月9日电 （记者朱竞若、贺勇、罗珊珊）9月9日，由商务部和北京市人民政府共同主办的2020年中国国际服务贸易交易会圆满落幕。本届服贸会是新冠肺炎疫情发生以来，中国举办的首场线上线下相结合的重大国际经贸活动，亮点纷呈，成果丰硕。据介绍，共有来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会，举办了190场论坛及洽谈活动，收获权威发布类成果97项、联盟平台类成果19项、首发创新类成果99项。与会客商纷纷表示，中国国际服务贸易交易会在中国疫情控制后成功举行，给全球经济复苏带来重要动力。
据介绍，本届服贸会举办了覆盖服务贸易全部12大领域的展览展示，80家中央企业交易团、16家中央金融企业交易团及38个省区市交易团参加展会，参展参会企业和机构包括33家国际组织、68家驻华使馆、110家境外商协会、199家世界500强企业。服贸会成交踊跃，共签订协定协议类成果240项。
本届服贸会打造数字平台，推动线上与线下相结合，共有境内外5372家企业搭建了线上电子展台，一批企业用心搭建3D展台；共举办32场纯线上会议和173场线上直播会议，线上发布项目1870个，在线洽谈55万次。服贸会闭幕后，线上服贸会平台将持续开放，并在一定期限内为企业免费提供线上注册、搭建电子展台、洽谈签约等服务，探索建立企业动态优化机制，努力打造永不落幕的服贸会。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】