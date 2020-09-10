2020年服贸会圆满落幕 创新展会模式 取得丰硕成果 

本报北京9月9日电 （记者朱竞若、贺勇、罗珊珊）9月9日，由商务部和北京市人民政府共同主办的2020年中国国际服务贸易交易会圆满落幕。本届服贸会是新冠肺炎疫情发生以来，中国举办的首场线上线下相结合的重大国际经贸活动，亮点纷呈，成果丰硕。据介绍，共有来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会，举办了190场论坛及洽谈活动，收获权威发布类成果97项、联盟平台类成果19项、首发创新类成果99项。与会客商纷纷表示，中国国际服务贸易交易会在中国疫情控制后成功举行，给全球经济复苏带来重要动力。

据介绍，本届服贸会举办了覆盖服务贸易全部12大领域的展览展示，80家中央企业交易团、16家中央金融企业交易团及38个省区市交易团参加展会，参展参会企业和机构包括33家国际组织、68家驻华使馆、110家境外商协会、199家世界500强企业。服贸会成交踊跃，共签订协定协议类成果240项。

本届服贸会打造数字平台，推动线上与线下相结合，共有境内外5372家企业搭建了线上电子展台，一批企业用心搭建3D展台；共举办32场纯线上会议和173场线上直播会议，线上发布项目1870个，在线洽谈55万次。服贸会闭幕后，线上服贸会平台将持续开放，并在一定期限内为企业免费提供线上注册、搭建电子展台、洽谈签约等服务，探索建立企业动态优化机制，努力打造永不落幕的服贸会。

(责编：李都也(实习生)、李栋)