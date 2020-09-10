逛不尽，看不够（记者手记）

这是我第一次采访报道服贸会，也是服贸会第一次搞这么大规模。
今年，受疫情影响，部分海外参展商无法抵达北京。于是，本届服贸会开辟了线上线下同时举办的先河。
线下展馆中，客商云集，观众如织，新技术新产品纷纷亮相；线上会场中，“云展览”“云会议”“云洽谈”让人耳目一新。
几天跑下来，逛不完、看不够是我最大的感受。
从1个展馆，变成“1+8+N”，本届服贸会规模真大——
去年，刚改名的服贸会有1个主会场和10个分会场，15万平方米的面积已经是往届的好几倍。今年在此基础上再次升级，线下展区占地面积约20万平方米。拿到地图那一刻，我才真正意识到，今年服贸会是动真格儿了！从北边的亚洲金融中心，到核心区国家会议中心，再到景观大道两侧8个室外大棚，还有遍布京城的若干功能服务区，都是服贸会的地盘。地方大了，能展示的东西自然就多了。从金融、教育、文化等展区，到首次设立的公共防疫专区、服务机器人展区，覆盖了生产生活的方方面面。
VR试衣、模拟骑马、AI健身，本届服贸会好玩得很——
按一下手掌就能生成体检报告的智能初筛机器人，身边围绕着不少老人，在工作人员的指导下获得了体检报告。从压粉萃取到拉花，如影咖啡机器人逐帧复刻国际咖啡大师制作手法，做出来的咖啡浓香四溢，吸引参观者排起长队……本届服贸会格外注重体验，企业各出奇招，带来了“高科技+衣食住行”等多种体验项目。不论男女老少，也不论来这里的目的如何，来了之后都忍不住体验一把，直呼“过瘾！”
推动行业发展，惠及每一个人，本届服贸会格局够大——
服贸会上，企业怀揣着各自的期待而来。有的希望拓展合作，有的希望打响品牌，有的希望推动行业进一步提升。欧悦冰雪投资管理（北京）有限公司董事长钟帅对我说：“我们盼望降低冰雪行业整体门槛，让偏远山区、村庄的孩子也能玩上冰雪。”从这些企业身上，我感受到服务贸易不仅是卖服务赚钱，还致力于让更多人拥有更美好的生活，也由此体会到服贸会的格局之大。
虽然本届服贸会已落下帷幕，但这些好玩的、高科技的新产品和高品质服务将从会上走向千家万户；期间签下的订单、达成的协议将进一步推进，中国开放之门也将越开越大！
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