原标题：盛会闭幕 合作永续

本报记者 马婧 孙奇茹

昨天，以“全球服务，互惠共享”为主题的2020年中国国际服务贸易交易会圆满闭幕。10余万平方米的线下展馆、190场论坛及洽谈活动、148个国家和地区的2.2万家企业机构参与……几天时间里，全球经济共此时，国内外嘉宾跨越时间、空间，零距离相聚在这场盛会上，推动了一批新合作新成果落地。

作为新冠肺炎疫情发生以来我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，服贸会向世界展示了中国扩大对外开放、实现合作共赢的决心和信心，有力推进了服务贸易创新发展与国际合作，同时也积累了疫情防控常态化条件下创新展会服务模式的新经验。

企业云集

展现服务贸易新成就

与机器人零距离互动、“打卡”各类文创产品、体验冰雪运动……连日来，国家会议中心里热闹纷呈，一场场精彩活动轮番上演，服务业各大领域的最新成果令人目不暇接。

不远处的奥林匹克公园景观大道上，五彩缤纷的室外场馆沿两侧排开，与鸟巢、水立方构成一幅美丽画卷。树林间，造型各异的餐车、水吧集体上岗，成为人们逛展之余的休憩之所。每到傍晚闭馆时，都会看到不少市民依依不舍地离开展区。“逛服贸会”，成为这个初秋北京市民共同的关键词。

作为国际性、国家级、综合性的大规模展会和交易平台，本届服贸会吸引了境内外5926家企业和机构线上线下参展。在综合展区，全球和我国服务贸易发展新业态、新趋势、新成就集中亮相，汇集了全球227家企业和机构，国际化率达42.3%；在8个专题展区，各行业内的国际一流技术、标准、服务和产品，展现了行业蓬勃发展的新气象。

除了展览展示，一批论坛和洽谈活动接连举办，推动了国内外各界就联合抗击疫情、推动经济复苏达成重要共识。

在全球服务贸易峰会上，多位外国政要和国际组织负责人发表演讲，高度赞赏并积极支持中国在特殊时刻举办服贸会这一重要的国际经贸活动；4场高峰论坛邀请境外政要和知名跨国公司负责人共同发声，呼吁各国营造良好营商环境，助力世界经济和贸易复苏；100余场专业论坛汇聚各行业各领域的政商学精英，探讨服务贸易发展前沿和方向，分享创新贸易方式、加快市场重建的智慧。

“服贸会成为推动经济复苏进程的信号灯和风向标，有力推进了服务贸易创新发展与国际合作。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长冼国义说。

创新办展

“云上服贸会”打破时空限制

疫情发生以来，各类大小展会一度“停摆”，会展业亟待全面重启。面对参展参会者超过10万人次的注册量，服贸会在创新展会服务模式上迈出了一大步，形成了室内外相结合、线上线下相结合的新形式。

“线上线下同步进行，这样的体验感觉倍儿爽。”奥润顺达集团企划部经理黄松一语道出了参加今年服贸会的感受。过去参加其他展会，受到展台面积的限制，公司每次都要经历一番激烈的心理斗争进行取舍。此次参加服贸会，黄松感叹“终于不用再纠结了”。除了线下丰富的展品，他们还在线上打造了展示厅，产品介绍更详细、展示更全面。

如果没有“云上服贸会”平台，日本贸易振兴机构险些要与今年的服贸会失之交臂。日本贸易振兴机构是此次参加服贸会的日本代表团组织方，从2012年的第一届服贸会开始，每届都组团来京参展。本届服贸会创新推出的线上线下融合方式，让无法跨洋来京的海外展商弥补了无法到场的遗憾。搭建3D展台后，日本贸易振兴机构组织包括食品、护理、物流等行业的18家日本企业通过服贸会线上展会开门迎客。

“作为一场全球性盛会，服贸会就是要打破空间和时间的限制，让更多人参与进来。”北京和睦家医院院长助理孙迪说。

不仅是云上展会，论坛、洽谈环节，国际参会者都能通过服贸会“云上”会议功能流畅参与。“技术团队与20多个国家的工作伙伴、亲朋好友进行远程会议连线，测试确保来自全球各个大洲的参会者在多种网络状态下都能顺利参会。”“云上服贸会”技术团队负责人、京东会展云总经理庄珑鹏说。

除了“云上服贸会”，科技办会带来的众多硬科技，也为服贸会现场参展参会提供便利、保驾护航。市民预约后无需刷身份证，刷脸就能“秒”入场。“在服贸会所有入口，都布设了高精度AI无感测温系统，实现人员快速测温，实现无感通行、避免聚集。”服贸会科技办会牵头方旷视科技负责人说。

成果落地

持续推动国际合作和发展

服贸会不仅是展示国内外服务业最新成果的舞台，也是服务业“引进来”和“走出去”的重要渠道。

据初步统计，截至大会闭幕，已有权威发布类成果97项，联盟平台类成果19项，首发创新类成果99项。此外，组委会还评选产生了本届交易会优秀展区、优秀论坛和会议活动、优秀服务模式案例263项。本届服贸会上，各省区市、大型中央企业和金融企业还首次组建了交易团与会洽谈采购，共签订协定协议类成果240项。其中，数字贸易领域交易十分活跃。

中国已经成为服务贸易大国，服务进出口规模连续6年位居世界第二。作为我国唯一的服务业扩大开放综合试点城市和服贸会的举办地，北京服务业开放发展水平也不断提高，服务贸易快速增长。“通过服贸会，举办展览展示、论坛推介等活动，能够让试点政策触达海内外更多人群，让更多企业能够享受到北京开放的政策红利。”北京市商务局局长闫立刚说。

毕马威中国政府及公共事务咨询服务合伙人喻莺表示，服务业和服务贸易的发展，高度依赖于人员的自由流动，以及国际间各种“来来往往”的商务活动。中国取得新冠肺炎疫情防控的显著成效，正处于稳步恢复经济的重要时期。在这样一个时期，通过服贸会这一重要平台，重启“来来往往”，向国际社会大力度敞开中国市场大门，将有力提振国内外服务业投资者的信心，让中国的优质企业、优质技术、优质服务，与全球深度交融。

“服贸会从‘现场’来看，是一个重要的服务贸易交易撮合平台、供需对接平台，而‘现场之外’‘现场之后’，也将持续发挥影响力，为中国服务业高质量发展、双循环模式构建起到重要推动作用。”喻莺说，希望以服贸会的举办作为契机，加强国际交流、增强国际互信、深化国际合作，持续推动国际服务贸易的深度合作和发展，进一步完善服务业开放的国内制度规则，推动服务业规则、规制、管理、标准等制度型开放，在北京服务业扩大开放综合试点、在各个服务贸易创新发展试点、在各个自贸试验区，先行先试推出更多更大力度突破政策，激发市场活力，实现中国服务业和服务贸易的新一轮大发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)