线上服贸会平台将持续开放 打造永不落幕的服贸会

原标题：打造永不落幕的服贸会

本报讯（记者 潘福达）2020年中国国际服务贸易交易会昨天圆满闭幕。记者从商务部和市商务局获悉，服贸会成果和成效将落到实处，线上服贸会平台将持续开放，在一定期限内为企业免费提供线上注册、搭建电子展台、洽谈签约等服务，探索建立企业动态优化机制，努力打造永不落幕的服贸会。

本届服贸会是新冠肺炎疫情发生以来，我国举办的首场线上线下相结合的重大国际经贸活动。市商务局局长闫立刚介绍，服贸会举办了覆盖服务贸易全部12大领域的展览展示和190场论坛及洽谈活动，组建了80家央企交易团、16家中央金融企业交易团及38个省区市交易团，共有来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会，包括33家国际组织、68家驻华使馆、110家境外商协会、199家世界500强企业。

作为国际性、国家级、综合性的大规模展会和交易平台，为提升参展体验，同时适应疫情防控需要，服贸会在展览展示方面实现了综合与专题、线上与线下、室内与室外的三个结合，吸引了境内外5926家企业和机构线上线下参展。特别是参展企业充分运用5G、大数据、人工智能等新技术和金融创新工具，赋能新产业、新应用，行业融合发展、转型提质特征明显。

由世界知识产权组织、世界旅游城市联合会等国际组织，商务部、工信部等国家部委及境内外商协会等共举办各类论坛及洽谈活动190场，共发布30余项权威报告、指数及榜单，63家企业及机构发布了最新成果、最新技术、最新服务解决方案。

值得一提的是，疫情防控贯穿服贸会筹办和服务保障全过程，构建疫情防控工作体系，多措并举确保展期防疫安全。例如场馆搭建、展区设计均突出通风换气的考虑，切实维护场馆新风系统顺畅运行，确保通风良好；在展馆重点部位设置800余个环境核酸检测采样点，每天晚间闭馆后对展览展示区域开展重点消杀和全面消杀，白天每2小时进行一次消杀，确保安全无死角。

商务部服贸司司长冼国义表示，服贸会充分展示了我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，全面展现了我国坚持扩大对外开放的坚定信心，有力释放了我国坚持推进经济全球化、深化国际经贸合作的积极信号。此次服贸会还积极推动了国内外各界就联合抗击疫情、推动经济复苏达成重要共识，推进了服务贸易创新发展与国际合作，积累了疫情防控常态化条件下创新展会服务模式的新经验新成效。

他介绍，商务部将在年内出台全国版和自贸区版跨境服务贸易负面清单，加大制度性开放力度。我国将加快建设服务贸易创新发展试点开放平台、国家服务业扩大开放综合示范区，拓展各类特色服务出口基地，大力发展数字贸易等新兴服务贸易，提升开放新成效。

本届服贸会促成的交易成果将进一步落实巩固，各部门将在尊重企业商业意愿的前提下，加强对交易成果的跟踪和服务，为落地的项目保驾护航，为促成后续成交创造条件。服贸会这一重大展会平台将继续加强建设发展，打造全球最有影响力的服务贸易国际一流展会，持续提升我国对外经贸展会质量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)