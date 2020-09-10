创业板成交额连超沪市主板 散户应远离炒作避免高位"站岗"

本报记者 孙杰

火热的创业板，成交额屡屡刷新纪录，由此成为近来A股市场最热门的话题。继9月8日创业板全天成交额首次超越沪市后，昨天这一不可思议的情景再度上演。当日，创业板成交额创出超4000亿元的历史纪录。天量成交额背后，是众多散户参与的低价股炒作。监管和市场人士提醒，散户投资者应远离炒作，警惕风险以免高位“站岗”。

超4000亿元，成交额创新高

昨天，A股三大股指集体大幅调整。截至当日收盘，沪指跌1.86%，收于3254.63点，成交额为3410.55亿元；深指收跌3.25%，成交额为6952.57亿元；创业板指放量重挫4.80%，收于2523.40点，但全天成交额却达到破纪录的4021.71亿元。

不难看出，创业板成交额又一次大幅领先沪市。如此不可思议的一幕，已是第二次上演。就在前一交易日，创业板全天成交额达3375亿元，超过整个沪市3202亿元的成交额，这是A股历史上的首次。

要知道，创业板只是深市其中一个板块，无论从个股数量还是市值规模，都与整个沪市相去甚远。最新数据显示，创业板个股数量为852只，市值98599.6亿元，而沪市个股数量为1764只，市值规模达到415316.57亿元。换句话说，沪市个股数量是创业板的2倍，总市值是创业板的4倍。但沪市成交额却连连被创业板甩在身后。

创业板成交额的不断放大，意味着市场资金正大规模涌向这一板块。由于市场资金的跷跷板效应，创业板之外，A股其他板块都处于“失血”状态。有股民甚至称，目前除了创业板，其他板块没法玩儿了。

炒小炒差，深交所两次点名

被爆炒的创业板个股，最具代表性的是天山生物。自8月19日近期首个涨停后，其股价已从5元左右飙涨到最新的34.66元，上涨近6倍。可问题是，这只个股的基本面并不好看，过去两年连续亏损，今年上半年净利润亏损764.79万元，还因涉嫌信息披露违法违规，正处于被证监会立案调查阶段。

对于创业板被爆炒的现象，武汉科技大学金融证券研究所所长董登新分析认为，原因主要有两方面，一方面是随着创业板注册制落地，日涨跌幅限制扩大到20%，机构和庄家都想利用散户的这种新鲜感，制造追涨杀跌的新题材。他认为，这应该是一个重要原因。

另一方面，近期被爆炒的创业板个股，大多属于低价股、小市值股或垃圾股，这主要是因为去年科创板注册制推行以来，垃圾股股价受到严重打压，这一波行情可以说是压抑之后的一次集中爆发。

除天山生物外，豫金刚石、长方集团等流通市值小、价格低、基本面差的创业板个股，近期也都遭遇明显炒作，股价短期内快速上涨。财经评论员郭施亮表示，创业板低价股大幅异动，吸引大量资金参与其中，散户主导色彩明显。与此同时，也不排除存在部分机构基金抛售主板股票或白马股，参与创业板炒作。

“一旦股价回落，高位接盘的中小投资者将遭受不必要的损失。”对这种明显的炒小炒差，9月3日和8日，深交所两次明确提示风险，直接点名多只个股。从深交所提供的分析数据看，天山生物买入以个人投资者为主，买入金额占比97%，涨停板买入封单较为分散，中小投资者为主要力量。

“T+0”或可更好对冲风险

“散户追涨跟风炒作低价股，最终的埋单者肯定还是散户。”董登新提醒小散投资者要远离炒作。英大证券首席经济学家李大霄在微博中写道：“过度拥挤的交易非常容易出现风险。”9日，创业板指数大跌，市场有观点认为，获利资金出逃兑现的意图明显。

创业板成交额未来是否还会继续强于沪市？郭施亮认为，深强沪弱的局面其实已延续了很长一段时间，归根到底还是在于沪市传统周期企业占比较高，投资活力弱于深市。若要提升沪市的投资活力，仍需从“T+0”交易制度改革或放宽涨跌幅限制等方面进行尝试，“只有交易制度的对称性，才能够吸引市场资金的参与。”他说。

董登新持有同样的看法。他认为，相比融资融券较高的借贷成本，“T+0”回转交易可以说是零成本，能够更好地对冲股价单边涨跌的风险。他建议，在科创板和创业板要尽快推行“T+0”回转交易。

(责编：李都也(实习生)、李栋)