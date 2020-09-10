金融开放 迈上更高台阶

本报记者 潘福达

“中国金融市场近几年的发展令人耳目一新，公司在北京获得子公司筹备许可，多年的愿望终于实现了！”昨天，国内首家外商独资货币经纪公司——上田八木货币经纪（中国）有限公司获得批准筹建，90岁的上田元彦会长在视频连线中感慨万千。

在服贸会期间的各个活动现场，关于“金融开放”的话题备受热议，各外资金融机构代表的评价情真意切——

“合资证券公司落户北京，得益于中国金融开放步伐的加快！”昨天，大和证券（中国）有限责任公司获批组建，公司组建负责人耿欣说，大和证券不仅是中国资本市场改革开放的见证者也是积极参与者；瑞银亚太区投资银行主管及中国总裁金弘毅表示，中国金融行业进一步开放对瑞银在中国的业务来说是一个“重大的机遇”。

中国日益开放的金融市场正吸引着来自全世界的目光，更多外资和外资机构正在有序地进入我国金融市场，呈现“百花齐放”的新格局。在近日举行的2020中国国际金融年度论坛上，“一行两会”高层发表的主题演讲中，都提及我国金融业开放的新成果。

“中国金融业、中国金融服务业不断地追求更高水平的对外开放。”央行副行长陈雨露表示，一方面，中国取消了对银行、证券、期货和基金管理等领域的外资持股限制，尤其在今年发布的外商投资准入特别管理措施负面清单之中，金融业准入的负面清单已经正式清零，上述措施已经初见成效；另一方面，我国积极参与国际金融治理，推动人民币成为更好的国际储备货币。

在推动银行保险业更高水平对外开放方面，近两年来，银保监会共批准外资银行和外资保险公司来华设立各类机构近100家；我国不断扩大资本市场对外开放，持续完善多层次资本市场体系，中国资本市场已发展成为全球市值第二大的市场。

我国金融全方位开放持续向纵深推进。记者注意到，近半月来，债市开放等系列开放措施密集落地，多家外资合资券商、外资独资货币经纪公司相继获批，在证券、支付、基金托管等多个领域，外资机构在华业务版图不断扩大。

值得一提的是，北京率先实现全领域、全方位金融开放，成为国际性、总部型、功能性金融机构聚集地以及中国金融对外开放和优化营商环境的重要窗口。本轮金融业开放以来，已有40余家外资金融机构和项目落地北京，下半年，预计将有一批外资金融机构在北京新设落地合作项目。

在北京，更高水平金融开放蓄势待发。记者获悉，北京将推动更高水平的开放合作，加大宣传推介和招商引资力度，吸引优质国内外金融机构和金融资源来京发展。北京支持合资理财公司等机构以及外资证券期货基金、人身、保险等机构在京发展，并支持在京外资机构参与股票、债券、外汇、基金等交易，以及参与北京QDLP（合格境内有限合伙人）跨境人民币贸易投资便利化等改革试点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)