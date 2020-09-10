未来金融什么样？智能银行来“种草”

本报记者 潘福达
服贸会金融服务专题展区，观众争相与5G智能银行的仿真机器人大堂经理对话。
银行大堂经理不再是真人，而是拥有仿真面容的机器人；银行自助机具可以移动，不用带卡就能办理各项业务；加载5G网络后银行内最适合上网“冲浪”，前所未见的酷炫操作都能实现……在服贸会金融服务专题展上，多家银行带来智能银行的最新应用，展示未来金融的新场景。
走进建设银行展区，5G·智能银行的字样分外醒目，酷似真人的机器人大堂经理端坐在展台前，专业的引导和答疑吸引很多观众驻足观看。依托人工智能技术，机器人搭建银行网点高频知识库和专业知识库，通过仿生控制系统可智能化匹配交流场景。另外两款5G设备“善融扶贫”和“新金融”互动桌面人气儿旺，在互动大屏前，观众忙着体验在线看房、了解装修分期、购买扶贫产品等新业务。
“5G·智能银行融合了5G、物联网、人工智能、远程交互、生物识别等核心技术。”展位工作人员介绍，用户无需实物介质，只需视频分析与人脸识别技术能够精准身份确认，再加上远程协助、远程审核、远程营销等服务场景，用户可以全自助办理业务，更私密和高效。
中国银行展位带来了“5G智能+生活馆”场景展示。“全景看车”金融服务设备采用5G和VR技术，观众坐在具有时尚科技感的太空舱内，戴上VR眼镜全景看车，还可以实现一站式信用卡分期购车。在虚拟试衣设备前，有爱美的观众搭配出一套套个性着装。
走进工商银行展位，满满的科技感扑面而来，这里展示了3D虚拟数字人、“小融未来号”金融服务概念车、远程协同智能柜员机等最新业务。
记者从多家银行获悉，银行业正迎来新变革，各银行纷纷引进5G技术，加码铺设智能银行网点。目前在北京，建行已经布设3家5G·智能银行，中行“5G智能+生活馆”于2019年5月开业，工行去年末则在北京金融街发布新一代智慧银行旗舰店。建行正在打造4家新的5G·智能银行网点，预计于年末完成建设。
应用5G技术的智能银行有什么优势？据银行工作人员介绍，5G科技主要有三个特点：一是超大宽带，可以播放高清视频；二是超低延时，响应及时；三是万物互联，能够接入很多设备。
具体来说，智能银行将储户个人信息等资料储存在云端，但办理业务的时延低至毫秒级别，数据上传下载时间客户几乎无感知，完全不需要缓冲时间，用户业务办理将更加顺畅快捷。“依托各类新技术，智能银行还可以突出社交、体验、个性化服务的属性。”中行相关负责人介绍，智能银行也能成为“网红”，吸引更多用户到店体验。
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