“第二金融街”亮相服贸会

本报讯（记者 孙颖）“第二金融街”丽泽金融商务区近日亮相服贸会，丰台将打造“新时代全球金融产业发展新区”。这是记者从服贸会上获悉的。

此次服贸会金融服务专题展上，丽泽金融商务区的亮相成为一大亮点。据介绍，随着丽泽城市航站楼规划方案国际征集、南中轴地区规划建设稳步推进，丰台区为首都功能拓展留出新空间，成为京津冀协同发展的重要节点。丽泽金融商务区更是二环与三环之间投资兴业的一块热土，是首都金融产业的新名片，正在着力打造“第二金融街”。

此次丰台区重点围绕“打造新时代全球金融产业发展新区”主题，着重展示丰台金融业发展成果和丽泽金融商务区的发展优势、重点项目以及发展前景。重点项目的展示方面，着重突出丽泽金融科技、“数字金融”成果，包括中华联合保险集团的数字保险、金信网银的数字监管、圆心科技的互联网+金融+医疗等企业集中参展。

据了解，丽泽金融商务区产业空间充足，目前已投入使用首创中心、晋商联合大厦、丽泽SOHO、中华保险大厦等项目，建设中的国家金融信息大厦、中国证券大厦更为丽泽金融商务区增添巨大发展潜能。目前丽泽金融商务区已入驻企业中金融企业占比近70%，逐步成为首都经济高质量发展和区域产业升级的重要区域。为进一步突出丽泽的数字金融优势，丽泽金融商务区正在筹划建设数字金融科技示范园，着力打造新时代全球金融产业发展新区。

丰台区发展改革委相关负责人介绍说，以新兴金融产业为发展重点的北京丽泽金融商务区迅速崛起，金融商务新业态集聚，丰台区高度重视优化营商环境工作，在政务服务、市场准入、不动产登记等方面，相继推出了一系列优化升级服务措施，构建起企业全生命周期服务体系。近两年在全市营商环境评价工作中，丰台区均位于前4位，企业信心指数、交通服务、办理建筑许可、招标投标、合同执行等指标名列前茅。今年丰台区还实现了疫情防控招商引资“双战双赢”，1月至7月全区新设立注册资本5000万元以上规模企业228家，与去年同期相比增长11.8%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)