云上服贸突破时空限制

本报记者 孙奇茹

昨天下午，在综合展厅普华永道展区内，前来咨询了解各类资讯的人士络绎不绝。本次服贸会中，不少参展企业提升了关注度，业务发展得到新的助力。本报记者 武亦彬摄

因疫情原因险些与服贸会失之交臂的日本贸易振兴机构，带着十多家日本企业“组团”搭起了生动逼真的3D展台，线上参展服贸会。在吉隆坡市郊的办公室，马来西亚入境旅游协会署理会长梁伟虹熟练地打开了服贸会网站的“云上展厅”页面，浏览着一个个感兴趣的展商。通过视频连线，在北京的各国观众聆听了大洋彼岸经济学家分享对全球数字贸易的真知灼见。突破语言、时空、国别限制，一场“云上服贸会”将全球服贸参与者拉至眼前。

在日本、马来西亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、泰国、加纳、瑞典、英国等众多国家，国际参会者都能通过服贸会的“云上”会议功能流畅参会参展。

“技术团队与20多个国家的工作伙伴、亲朋好友进行远程会议连线，测试确保来自全球各个大洲的参会者在多种网络状态下都能顺利参会。”“云上服贸会”技术团队负责人、京东会展云总经理庄珑鹏说。

在服贸会文化服务展区，玩摇滚、会手绘的万君哲、万贤两姊妹正通过服贸会APP直播功能推介她们的植物护肤创业品牌。参展商不需要购买任何直播设备、网络带宽，只要打开服贸会的APP，用手机就能立刻开启一场直播。对万君哲、万贤两姊妹这样的创业团队来说，这一功能既经济、又简单高效。

在服贸会期间，除了线下参会，每天还有数十场线上会议、数百场展商直播在服贸会官网和服贸会APP上进行，但每个直播间都运行流畅，感受不到卡顿。

为保障服贸会期间服贸会数字平台云会议系统的稳定性，一场以压力测试为目标的“千人大会”在大会启幕前早已提前展开。

“公司内部有1000名员工都进入了同一场线上会议，为了充分测试视频会议的稳定性，还要求参会者必须打开自己的摄像头，给系统足够的测试流量。”庄珑鹏说。

在一轮一轮技术升级和压力测试之后，如今的服贸会APP和官网上，组展、组会机构和展客商都可以通过服贸会数字平台申请“云上”会议，实现线上参会和线下参会的融合。无法参会的参展者，也可通过线上会议直播观看及互动，会后还能随时回放观看。

参与服贸会的文创企业众多，他们对IP版权保护通常极为重视。“线上洽谈过程中，如果透露内容过多，被泄密、抄袭风险太大，可如果避而不展，洽谈又无从谈起。”听取了这样的企业需求后，一个“阅后即焚”的巧思在服贸会APP里上线了。

“我们的某某产品，可以给您一折价格，但仅供您一家知晓”——当展商与客户通过服贸会APP文字洽谈，这样的报价文本在对方已读后的5秒之内会自动消失，实现保密与交流的平衡。

为了保障安全隐私，云上私密洽谈室中每一次视频会话均使用金融级技术进行加密，确保会话参与者之间的信息数据安全和隐私。参展商还能突破线下限制进行电子签约，即便不能到展会现场，商务项目发布、匹配、洽谈、签约成单也不受影响。

除了“会”、“洽”环节，“展”这一环节也能通过技术手段搬上云端。搭建一个3D展台需要几步？对服贸会的参展商来说，只需上传企业logo标识、产品海报，并设置接待形象，系统就自动生成了3D展台，供企业、单位向全球观众进行线上推介与展示。借助“云上服贸会”，全球服贸参与者零距离相聚在这场盛会上。

(责编：李都也(实习生)、李栋)