线上展区“智慧教育”不落幕

本报讯（记者 牛伟坤）上直播课、体验人工智能技术、参与测评……2020年中国国际服务贸易交易会教育服务专题展上，不少观众都感叹，原来科技可以让教育变得如此智慧。据市教委一级巡视员黄侃介绍，教育服务专题展设置了线上展区，即使服贸会闭幕了，大家也可以随时随地线上体验“智慧教育”。

“魔术师在视频中给我们发布了一个小任务，大家快一起看看，这画面上一共有多少个魔盒呀？同学们可以用手势答题。”……一堂堂直播课，将服贸会教育服务专题展的展位变成了一间间“教室”，来自不同学校、不同年龄的孩子们成为“同学”，快乐地学习。作业帮展位上，一场数学思维课正在进行，屏幕一端是手舞足蹈的老师在发问，看到学生伸手比出答案，“太棒了，老师要给你一个大大的赞！”老师伸出大拇指，屏幕上瞬时弹出“赞”的动画效果。“有的家长会担心孩子们上直播课走神儿，其实，直播课中有很多动画、卡通的效果，学生有了兴趣，专注力就会提高。”作业帮相关负责人说。

不仅能上课，还能在线测评。“我最喜欢的动物是小狗，因为它活蹦乱跳地非常可爱。爷爷家就有一只狗，一只肥头大耳的狗……”在好未来展位上，孩子们正通过“中英文口语表达能力测评”测试表达能力。孩子刚刚说出“肥头大耳”，屏幕上就跳出“妙语连珠”的“点赞”，小朋友兴奋不已。孩子如果“打磕巴”，或是爱说“啊嗯”等，系统都会记录统计。表达结束，系统会对测评者整体演讲的流利度、情感丰富度、动作丰富度、语言组织力、逻辑性等方面给予评价，并给出针对性提升建议。“互动性可以再好些，多注意用疑问、反问的句式，和听众形成互动哦。”一位女生正认真读着自己的“测评报告”。相关负责人表示，很多孩子到公众场合经常不敢说、不会说，好不容易鼓起勇气，却又不知道如何组织语言、表达想法，演讲的时候口音也经常不够标准，这套系统可以帮助孩子解决这些“难题”，变得自信起来。

翼欧教育在服贸会现场打造了一间电子教室。老师和学生不仅可以隔着屏幕双向互动，同步学习素材，这间“智慧教室”还能记录学生答题过程，评价答题结果，为老师个性化教学提供参考。相关负责人介绍，目前，这套技术支持系统已在北京大学、北京师范大学、北大附中等不同学段、不同层次学校和教育机构中落地，使用师生人数超过2000万人。

(责编：李都也(实习生)、李栋)