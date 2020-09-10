原标题：北京服务业扩大开放升级4.0版

北京商报讯（记者 赵述评 赵驰 刘卓澜 孔文燮）9月9日上午，2020年中国国际服务贸易交易会主场推介——“北京日·开放引领”活动压轴登场，来自商务部、北京市人民政府、北京市相关部门负责人、相关区主要领导、国外驻华使节、商协会及内外资企业等单位的代表约160人出席活动。针对近日发布的《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，北京市商务局局长闫立刚表示，这是在服务业扩大开放综合试点前三轮方案基础上，国务院批复的4.0版方案，其首次在税收领域强化北京开放政策保障。

闫立刚介绍称，这一版本的工作方案基本框架为“1+2+4”。“1”是指创新性提出建设国家服务业扩大开放综合示范区。这既是对北京服务业扩大开放的总体要求，也是国家给予北京服务业开放发展的目标定位。“2”是明确了2025年和2030年两个五年的阶段性发展目标。“4”是指四大任务。即：推进服务业重点行业领域深化改革扩大开放、推动服务业扩大开放在重点园区示范发展、形成与国际接轨的制度创新体系、优化服务业开放发展的要素供给。围绕四大任务确定了120余项开放改革政策措施。

其中，首次在税收领域强化北京开放政策保障。在支持创业投资方面，开展公司型创投企业所得税的优惠政策试点，对符合条件的企业按照企业年末个人股东持股比例免征企业所得税。同时，在技术转让方面，聚焦特定区域，开展技术转让所得税优惠政策试点，将技术转让所得免征额由500万元提高至2000万元，适当放宽享受税收优惠的技术转让范围和条件。

9月4日，习近平总书记在服贸会全球服务贸易峰会上发表致辞时表示，将全力支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，这标志着北京服务业开放发展已进入全面升级的新阶段。

闫立刚强调，北京将围绕服务业重点行业领域进一步深化改革扩大开放，着力在开放格局、开放环境、开放模式、开放机制方面为全国服务业扩大开放进一步探索新经验，形成新示范，更好服务国家对外开放大局。

北京市服务业开放目前处于什么水平？在此次活动中发布的《2020北京市服务业发展环境评价报告》显示，2019年，北京服务业占GDP的比重达83.5%，比全国平均水平的53.9%高29.6个百分点。2015-2019年，北京市累计利用外资818.8亿美元，占全国利用外资的12.5%，其中服务业累计利用外资762亿美元，服务业利用外资占比从2014年的87.7%提升至2019年的95%。与国内样本城市相比，北京在“管理与服务”“转化与运用”以及“保障与维权”3项指标中位列第一。

至于具体行业领域开放情况，北京市副市长王红介绍，北京的服务业扩大开放主要围绕科技、互联网信息、金融、教育、文化旅游、医疗养老、专业服务七个领域，其中的重中之重是金融和专业服务。

王红介绍，在金融领域，目前，证券、期货、资产管理等已经开放了外资持股比例，北京市正在按照国家安排逐步探索开放保险业，很快将形成金融业全面开放的格局。同时，北京市将服务落地北京外资金融企业加快各类牌照申请工作，尽最大努力缩短企业从设立到经营的周期。

“在专业服务领域，北京市已经把专业服务作为北京建设科技创新中心、发展高精尖产业的重要组成部分，并将加快专业服务业的开放进程，努力让紧缺的高端专业服务业人士享受到与科学家一样的待遇。”王红说，“同时，北京市还在不断拓宽文化、旅游产品及优质商品进京渠道。去年北京市已经在全国率先打通了跨境电商进口医药产品的渠道，前不久免税品经营资质也获得了批复，北京市还将结合首都国际机场和大兴国际机场‘双枢纽’的发展，提升国际航线承载能力，优化过境免签政策，加快建设国际航空货运体系，提升高端物流能力。”

商务部副部长王炳南也表示，展示北京开放合作机遇，对促进国际贸易和投资合作、推动服务贸易高质量发展具有重要意义。北京市将充分发挥服贸会对外开放和贸易促进平台作用，继续在服务业扩大开放和服务贸易创新发展方面走在全国前列，加快推进京津冀协同发展。

王炳南指出，商务部将积极支持北京全面深化服务贸易创新发展试点、推进服务业扩大开放综合示范区、服务外包示范城市建设，拓展提升国家数字服务、中医药服务、文化出口基地，打造服务贸易发展高地，不断培育提升开放型经济合作和竞争新优势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)