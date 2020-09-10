猪肉价格涨势趋缓 8月全国CPI回归常态

猪价拖动8月全国CPI同比涨幅小幅收窄。9月9日，国家统计局发布数据显示，8月全国CPI同比涨幅为2.4%，较7月再收窄0.3个百分点。该数据是继5月CPI同比涨幅创下年内新低并小幅波动后的一次重新回归。从数据来看，食品烟酒类价格涨幅出现收窄。8月，鸡蛋、鲜菜成为拉动CPI上行的重要因素，而猪肉价格涨幅已在收窄。进入9月，临近中秋节、国庆节，食品价格需求或将进一步提振。但业内认为，随着猪肉供给的不断充裕以及汛期带来的影响逐渐减弱，年内CPI涨幅有望继续收窄。

鸡蛋蔬菜涨幅扩大

相较前月，8月全国CPI同比涨幅再收窄0.3个百分点，而环比涨幅以0.4%收窄0.2个百分点。在诸多影响CPI的主要变量中，食品烟酒类价格涨幅出现了较为明显的收窄。数据显示，食品价格上涨1.4%，涨幅比7月回落1.4个百分点，影响CPI上涨约0.31个百分点。

在食品中，鸡蛋价格增长较明显，以11.3%的环比涨幅较7月扩大7.3个百分点，对CPI贡献扩大。从农业农村部公布的数据来看，今年7月上旬，鸡蛋价格创年内最低水平，一度达7.23元/公斤。此后，鸡蛋价格持续上涨。从均价来看，8月鸡蛋批发市场价格为每公斤8.14元。有盒马先生超市销售人员表示，中秋前是鸡蛋销售旺季，销售量超平时均量的20%。

对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析指出，蛋价上涨是由于蛋鸡存栏量仍处低位，夏季产蛋率不高，加之学校开学和临近中秋，需求增加较多。与蛋价走势相仿，当月蔬菜价格环比涨幅也同步扩大。数据显示，鲜菜的环比涨幅为6.4%，较7月扩大0.1个百分点。在董莉娟看来，这种变化更多源于8月高温及降雨天气。

农业农村部数据显示，8月全国“菜篮子”指数为122.10，比7月上涨了3.61个百分点，比去年8月上涨8.94个百分点。其中，28种蔬菜全国批发均价为每公斤4.62元，较7月增长7.9%。其中，黄瓜和菠菜涨幅超20%。

不过，水产品和鲜果价格均下降0.4%，合计拖动CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格虽有上涨，但涨幅有所收窄。其中，牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格涨幅在0.5%-1.4%之间

猪肉总体供大于求

值得关注的是，8月猪肉价格虽仍保持高位，但涨幅出现收窄。“由于供给有所改善，猪肉价格仍上涨1.2%，涨幅回落了9.1个百分点。”董莉娟说。商务部监测数据显示，8月全国肉价稳中有涨，但对比月末及月初猪肉价格，出现小幅下降。其中，8月3日-9日、8月10日-16日、8月17日-23日、8月24日-30日四周内，全国猪肉每公斤批发价格分别为48.75元、48.33元、48.08元和48.01元，呈现出微降态势。

在搜猪网分析师王磊看来，猪肉价格的回落主要源于当月猪肉市场无利好支撑。部分养殖企业生猪于月底出栏，猪价回落后引发了散户的恐慌性抛售，市场猪源供应增加。但由于需求不佳，猪肉价格连续回落，屠宰企业销售不理想，因此并未提升屠宰量，市场猪肉呈现供大于求的态势。

从搜猪网统计的瘦肉型猪价来看，截至8月末，南北方猪价出现了地区分化。东北、华北及西北部城市瘦肉型猪价普遍低于全国均价，而南方大部分地区价格相对高于全国均价。

值得注意的是，由于汛期北抬，作为生猪主产区的我国北方地区猪价出现小幅波动。“受雨季影响，近期东北地区出现了猪价小幅抬头的迹象，屠宰企业小幅上调了生猪的收购价格。”搜猪网首席分析师冯永辉指出。

这种情况下，中央储备冻猪肉的定时下放进一步缓解了市场对于猪肉的需求。截至8月31日，国家发改委会同商务部组织开展了30批中央冻猪肉储备投放，公开交易成交8647吨，平均成交价为每公斤28.16元，较大中城市精瘦肉平均零售价低55%。年内中央层面累计投放约41万吨冻猪肉，进一步缓解了市场需求。“鉴于供应端仍较紧缺，支撑屠企压价收购的阻力持续存在。在供需双方激烈博弈下，猪价上涨与下跌均比较艰难。”冯永辉认为。

CPI涨幅有望继续收窄

根据商务部最新监测数据显示，8月31日-9月6日期间，全国猪肉批发价以每公斤47.91元较前周继续环比回落0.2个百分点。按照此前冯永辉预期，由于中秋节、国庆节将至，或一定程度带动市场需求，带动猪肉市场价格迎来一波小高峰。前述机构分析表示，随着生猪产能逐渐释放，猪价也将开始走下坡路是大概率事件，但短期内可出栏生猪依旧有限，市场也将逐渐进入消费旺季阶段，利好因素也在增加，猪价短期内仍将持续高位。

此外，即便今年夏粮、早稻丰收，但玉米价格依旧有所上探。从近期市场监测情况看，小麦、稻米等主粮价格涨幅较小，玉米价格涨幅较大。大地期货研发总监周文科表示，今年玉米市场需求增长明显，特别是养殖饲料对玉米和进口大豆的需求旺盛导致缺口加大。此外，继台风“巴威”之后，“美莎克”再袭东北地区，因玉米植株高且自身载重大，倒伏严重。

“生猪存栏增长带动玉米、豆粕等饲用原料需求增长，粮食供给无法在短期内快速上升，饲用原料价格上涨推升养殖成本。在未来2-3年的漫长下行周期中，生猪养殖企业将遭遇‘猪价下跌和成本上涨’的双重压制而变得艰难。”华西证券农林牧渔首席分析师周莎指出。

但即便如此，短期内财信宏观研究院副院长伍超明预测，9月CPI环比涨幅较8月有望继续收窄。虽然高温以及降雨天气对食品供给端产生一定扰动，但高基数下猪肉下行周期开启对食品端的下拉作用更明显，预计年内数月将在“猪周期”的带动下，CPI趋于下行。

农业部高频数据显示，截至9月8日，28种重点监测蔬菜、7种重点监测水果、猪肉价格环比分别变化6.3%、-1.2%、-0.4%。与8月相比，蔬菜环比涨幅回落、猪肉由涨转跌、鲜果环比降幅收窄，南方汛情对食品供给端的扰动也已减弱。

(责编：李都也(实习生)、李栋)