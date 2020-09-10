服贸会“造雪” 中国冰雪产业寻冬奥商机

冬奥会临近，今年服贸会上的冬季运动专题备受关注。为了满足市场各方新需求，今年服贸会冬季运动专题展包括两个展区，一是国家会议中心综合展区，主要展示冬奥会最新筹办成果；二是在户外玲珑塔南侧的专题展区里，展示大众参与冰雪运动的相关技术服务成果。

在中国提出“3亿人上冰雪”的目标背景下，全球造雪企业天冰盯上中国广阔的市场前景，并在2020年服贸会冬季运动专题展区展出。业内人士认为，全球造雪企业在华深耕，将对中国本土冰雪产业的发展予以强有力的支撑。

普及冬季运动

作为服贸会8个专题展之一，为更好地服务服贸会，冬季运动专题今年除设置国家会议中心展览区域外，还在玲珑塔周边增设了ABC三个馆的展览区域。

据了解，国家会议中心的E1和E2展馆作为冬季运动专题的核心展区，重点展示冬奥会、冰雪强国、冬季运动国际组织以及世界领先品牌。而在玲珑塔南侧的户外专题展区，主要聚焦冰雪文化、运动培训、服饰装备、旅游目的地、省市冰雪特色、大众冰雪等内容，以期为参观者带来国际冬季运动的全面体验，推进冬季运动的群众普及。

冬季运动专题展的精心布局吸引了国内外众多企业蜂拥而至。冬季运动专题今年有奥地利、挪威、捷克、法国、日本、意大利、芬兰、冰岛、瑞士、德国等20多个冰雪强国参展，吸引200余家企业参展，其中国际品牌占比50%。

除了参展企业众多，冬季运动专题展还赢得了多方好评。其中，冬季运动专题的展商之一天冰中国区营销总监吕胜明说，按照以往经验，冰雪场馆在全国分布很广，如果企业逐一去联系，不仅工作量太大，效率也不高，而冬季运动专题展会则聚集大批冰雪产业链上下游企业，可以让各家企业自我展示，企业间也能更好地进行信息交流或贸易匹配等。

吕胜明告诉北京商报记者，“在2020年服贸会冬季运动专题展区，天冰展出2022年北京冬奥会的主打设备机型：天冰炮式造雪机和ENGO浇冰车实物，并在展会现场造雪”。

据介绍，此次天冰展出的天冰炮式造雪机是北京2022冬奥会造雪专用的造雪机型。从出雪量来看，天冰炮式造雪机是目前全球出雪量最大的机型，出雪量最大可达120m3/h；从环保性来看，其铝制压缩机采用无油设计也大大提高造雪的绿色环保性。另一款展出的ENGO浇冰车机型则具备设备性能良好、机动性强、全自动系统启动等特点。

科技保障赛事

北京奥运城市发展促进中心主任付晓辉表示，“冬季运动专题展重点围绕冬奥主题，展示冰雪服务贸易、冰雪场馆及技术整体解决方案、冰雪运动竞技保障、冰雪高新技术服务、科技冬奥及冰雪科技等板块，为全力筹备北京冬奥会做好准备”。

今年服贸会期间，2022北京冬奥组委、中国奥委会，首钢、延庆等冬奥主要赛区都设置奥运主题展区，展示冬奥筹备进展。七大冬季奥林匹克项目的国际单项组织也都在冬季运动专题进行冬季运动知识普及。此外，冬季运动专题还计划安排参观者们与奥运冠军面对面交流互动。

据了解，以“冰雪力量”为主题的冬季运动专题展是服贸会8个专题展之一。其中，曾助力包括2022北京冬奥会在内7届冬奥会的造雪系统建设和赛事保障服务的造雪企业天冰参与其中。

据悉，2022北京冬奥会所有雪上场馆的造雪设备和系统建设100%由天冰提供，延庆国家高山滑雪中心赛区、崇礼密苑云顶乐园赛区、古杨树赛区以及首钢滑雪大跳台项目所涉及的造雪系统方案，均出自天冰之手。截至目前，所有场馆的造雪系统建设工作已经完成并成功造雪。

此外，天冰还为2022北京冬奥会的两大冰上比赛场馆——冬奥会国家首都体育馆和国家速滑馆提供冰上浇冰设备。

以往冬奥会经验为天冰积累了丰富的赛事应对方案。天冰相关负责人介绍，2022北京冬残奥会是在2月下旬或者3月举办，这时候温度较高，储雪方案也有利于赛事保障，而2022冬奥会的主场地延庆高山滑雪中心也可能面临大风的极端天气。为避免高温、大风等不确定因素影响，天冰在2022冬奥会分别提供了“赛时高温储雪方案”和“大风对造雪影响的应对方案”。

冰雪旅游商机

中国旅游研究院此前发布的冰雪旅游发展报告中预测，2021-2022年冰雪季，中国冰雪旅游人数将达3.4亿人次，收入达6700亿元，冰雪旅游将带动旅游及相关产业的产值达2.88万亿元。

北京市滑雪协会副主席伍斌表示，中国未来要达到3亿人上冰雪的目标，现有的冰雪旅游项目无法满足如此庞大的客流量，可以预见，接下来全国各地将迎来新一轮的冰雪旅游目的地建设高潮，对于像天冰这样成熟的冰雪企业来说，将是开拓市场的好机会。

“今年以来，受疫情影响，国内冰雪行业在短时间内遭遇不小困难，不过从长远来看，借冬奥之势，中国冰雪产业一定会快速发展。” 吕胜明在接受北京商报记者采访时表示。

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司总经理张鸿俊表示，近年来各雪场都在丰富自身产业链范围，雪场的固定客群不断扩大。虽然上一个雪季疫情影响较重，但整个市场也积攒下不少滑雪滑冰的需求，随着疫情形势的不断向好，下一个冬季或将迎来需求的爆发式增长，崇礼等热门滑雪地区预计增长幅度在20%-30%左右。“随着疫情形势向好，预计下半年，一些从事夏季运营的雪场将会迎来大量客流，收入也会随之增长。同时，由于出境游还需观望，部分消费会向国内转移，加之内循环需求的增加，今年冬季整体市场或将迎来较大的需求量及消费增长。”

为应对不断增长的市场和本地化服务需求, 天冰在中国成立了两大服务中心——天冰造雪设备（三河）有限公司和天冰冰雪设备张家口有限公司，构成天冰在中国的强大服务保障团队，从项目承接到设计、施工、售后服务，提供一站式全方位服务，全力为2022北京冬奥会保驾护航。

在资深滑雪场管理专家魏庆华看来，中国冰雪产业的健康发展，需要引进优质的冰雪理念及技术，天冰作为全球冰雪行业的领军企业，其几十年积累的专业冰雪制备经验，会予以中国冰雪产业的发展强有力的装备和技术支撑。

(责编：李都也(实习生)、李栋)