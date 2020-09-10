CPI涨幅重启下行过程 年内将延续回落走势

国家统计局9日发布8月份全国CPI（居民消费价格指数）数据。8月CPI环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点；同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点，结束了此前连续两个月的回升。业内指出，受去年基数上升影响，猪肉价格同比涨幅大幅回落，带动食品价格涨幅收窄，是CPI涨幅重启下行过程的主要原因。随着食品价格逐渐回落，年内CPI将延续回落走势，全年CPI涨幅控制在3.5%以内目标几无悬念。
“CPI环比与同比涨幅均有回落。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，从同比看，CPI上涨2.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，食品价格上涨11.2%，涨幅比上月回落2.0个百分点，影响CPI上涨约2.33个百分点。
其中，食品中，受去年对比基数影响，猪肉价格上涨52.6%，涨幅比上月大幅回落33.1个百分点；牛肉和羊肉价格分别上涨14.4%和9.7%，涨幅均有回落；鸡肉和鸭肉价格分别下降1.6%和0.9%，为近三年来首次下降；鲜果和鸡蛋价格分别继续下降19.8%和12.4%，降幅均有收窄。非食品价格由上月持平转为上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。非食品中，医疗保健价格上涨1.5%，交通和通信价格下降3.9%，其中汽油和柴油价格分别下降14.0%和15.7%。
中国民生银行首席研究员温彬表示，8月CPI环比保持小幅正增长，当月同比涨幅结束了此前连续两个月的回升。随着去年基数的走高，CPI下行趋势基本确认。扣除食品和能源价格影响的核心CPI同比涨幅持平于上月的0.5%，仍是有数据以来的最低水平。
展望后市，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟指出，随着食品价格的逐渐回落，CPI可能重回下行趋势。夏季过后高温和雨水天气对食品价格波动的影响减弱，蔬菜、水果等价格可能明显回落。即便猪肉价格环比保持平稳，持续的高基数也将导致猪肉价格同比涨幅收窄。
在东方金诚首席宏观分析师王青看来，进入9月，餐饮业恢复与猪肉供给改善都将持续，供需平衡的结果可能是猪肉价格小幅走低。更为重要的是，上年9月猪肉价格涨幅曾跳升22.6个百分点，高基数将带动今年9月猪肉价格同比涨幅延续大幅回落势头，并有望带动食品CPI同比涨幅降至个位数。“CPI涨幅下行过程有望持续至年底。这意味着今年实现将CPI涨幅控制在3.5%以内的目标已没有悬念。”
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