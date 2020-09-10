美科技股暴跌是泡沫破裂还是合理调整？

9月8日，美国股市再度收低，而科技股和能源股领跌，其中科技股的暴跌引人注目。据报道，特斯拉股票价格录得历史上最大的单日百分比跌幅，跌幅达到21%，苹果跌6.73%，亚马逊、谷歌、脸谱、微软、高通分别下跌4.39%、3.69%、4.09%、5.41%和5.35%。苹果、亚马逊、谷歌、特斯拉、微软、奈飞六家科技股的市值三天内蒸发1万亿美元。仅特斯拉市值在8日就跌去800亿美元，相当于福特加通用的总市值。科技股巨头下跌推动纳斯达克指数在过去三个交易日下跌了超过10%，跌入修正区间。
虽然在近期跌势下，美国科技股仍是今年表现最好的板块，但是科技股在近期内已经不是首次领跌美国股指。关于这些股票是否面临泡沫破裂还是仅仅出现了技术性调整，再度成为华尔街话题。
在Baird的投资策略师Willie Delwiche看来，“股票估值偏高，股价飞涨，都集中在一个板块，人们都晕了头了。”
此言非虚。
2019年，美国大型科技股集体上涨，其中苹果涨幅达到88.96%，创10年来最大年度涨幅；亚马逊涨幅达到23.03%，奈飞20.89%，均为连续五年上涨。谷歌2019年的涨幅也已经达到28.18%，脸谱更高达56.57%。
2020年，疫情之下美股经历了历史性的下跌，多次触发熔断，不过美国股市的大型科技股表现依然不错，五大科技巨头亚马逊、脸谱、微软、苹果和谷歌的二季度业绩表现均超出市场预期。
市场分析人士认为，软银公司8月大量买入看涨美国科技股期权，在造成市场担忧的同时，也加大了投机成分。据CNBC报道，即便经历了此次下跌，纳斯达克指数仍比3月低点上涨了六成。
从这些情况看，美国科技股估值偏高十分明显。华尔街的价值投资者早就质疑科技股的估值。
由于前期科技股涨幅的巨大，累计的获利盘必然需要进行获利回吐的洗盘。
从政策面上看，最近的消息对美国科技股也并非利好。
英国《金融时报》8月的一篇文章认为，美国科技行业对中国的依赖度被大大低估，中美两个技术大国紧密联系，双方一旦脱钩，将给数百家美国科技公司带来沉重的经济打击。文章举例说，五家美国芯片企业英伟达、德州仪器、高通、英特尔和拨通销售额的四分之一来自中国，苹果公司的年销售额也有20%来自中国。
另一方面，美国的几大科技公司还在受到来自美国监管机构的严密调查，主要是针对用户数据隐私和市场竞争等焦点问题。在国际上，多国开征数字税也对美国科技巨头构成潜在的威胁。
从基本面上看，在超宽松货币政策放水的支撑之下，美国股市的表现早就遥遥领先于美国经济的表现，如果说存在泡沫的话，美国股市也已有泡沫成分，涨势如虹的科技股更不会例外。
当然，美国科技股也并非没有有利因素的支持。以特斯拉为例，近一个季度的财报显示公司首次连续四个季度实现盈利。其他美国科技股大多对今年第三季度的盈利情况保持乐观估计。
对于当前美国科技股的下跌，市场依然没有一个定论。
CNBC援引一家投资公司高管的分析认为，美国科技股已经确定进入了泡沫领域，近期回档不是短期现象，将维持一段时间的颓势。
彭博社援引牛津经济研究院的分析报道说，过去一周的剧烈波动态势会一直延续到11月的美国大选。
媒体统计显示，部分科技股的认沽期权需求明显增加。
花旗银行亚洲投资策略主管则表示，此轮美股下跌究竟是技术性的回调还是基本面发生改变，仍需要时间观察。
无论如何，美国科技股的下跌给市场带来了更多不确定性。
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