“全额退保”猫腻多 "退保理财"实为非法集资圈套

近年来，以“代理全额退保”“代理处置信用卡债务”为主要形式的“代理维权”现象激增。北京银保监局近日发布提示指出，这些专职“代理维权”的团伙打着为消费者维权的旗号，一般不具备法律从业资质，却收取高额手续费，实际上严重侵害了消费者权益。

北京银保监局结合消费者的相关案例指出，代理维权主要存在多种陷阱。

首先，“全额退保”猫腻多。以消费者张某为例，其购买某保险产品后与保险公司发生争议，在网站上找到了一个号称能“全额退保”的代理，遂向代理交纳500元；若退保成功，代理再收取一定金额的“手续费”。然而，代理人向保险公司索要五倍赔偿未果，后诉至法院，法院未支持张某诉求。历时半年，张某维权失败，失去了及时沟通解决问题的机会，还损失了代理费、诉讼费共计上千元。

其次，“退保理财”实为非法集资。消费者李某最近接到了一通自称是保险公司工作人员的电话。对方告知李某，其名下的这张保单收益太低，可以帮助转换成更高收益的产品。在这位“工作人员”的指导下，李某不仅退保，还购买了一款理财产品。几个月后，产品无法兑现，李某才发现自己中了非法集资的圈套。

第三，信用卡“维权”征信受损又失财。消费者王某想向银行申请分期还款，这时王某收到一条短信，号称可以帮助其向银行维权，申请将欠款分成60期，并免除利息和手续费，只需缴纳1000元“代理费”。王某签订了代理维权协议。一个月后，王某收到银行短信，发现自己未按期还款的行为被记入征信记录，利息和手续费也没有免除。

北京银保监局提示消费者，不当维权面临诸多风险，包括泄露个人信息、制造征信污点、加重经济负担等。如要维权，消费者应依法进行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)