从上市银行半年报看百姓“钱”途 未来消费放贷或更审慎

原标题：从上市银行半年报看百姓“钱”途

近期，36家A股上市银行均已交出上半年经营情况的“答卷”，从中折射出事关百姓“钱”途的最新情况：个人住房贷款利率保持稳定，消费贷持续发力，保本型与净值型理财规模“此消彼长”……

随着银行零售业务的价值贡献持续提升，房贷、消费贷、理财等个人金融服务未来发展方向如何？又将如何影响百姓“钱袋子”？

记者统计发现，个人住房按揭贷款仍是36家上市银行上半年个人贷款的主要投放方向，且占比稳定。其中，四大行75%以上的个人贷款都投向了个人房贷领域。

个人住房按揭贷款一直受银行青睐。建设银行行长刘桂平在业绩发布会上介绍，上半年建行个人零售业务资产质量较好，个人住房按揭贷款的不良率只有0.25%。中信银行副行长胡罡也透露，该行零售贷款近一半是个人住房按揭贷款，不良率只有0.27%。

在不良率较低的同时，个人住房按揭贷款还保持了对银行而言较好的收益率。农业银行半年报显示，上半年该行个人贷款平均收益率上升8个基点，主要由于个人住房贷款中收益率较高的贷款占比上升。

尽管受银行青睐，但上市银行个人住房按揭贷款增速保持相对稳定。半年报显示，相较去年末，工、农、中、建四大行上半年个人住房贷款均有所增长，但最高增速未超过6.23%。

建行副行长纪志宏表示，该行将坚决贯彻“房住不炒”的政策导向，继续保持个人住房贷款利率水平相对稳定。

多家银行在半年报中提出，下半年，将继续严格落实国家房地产行业调控政策，执行差异化个人住房贷款政策，重点支持居民家庭首套自住性购房需求。落实利率市场化改革要求，积极推进存量个人贷款业务的贷款市场报价利率（LPR）转换工作。

“您需要贷款吗？”二季度以来，一些消费者感受到，来自银行的消费贷推销电话明显增多，且利率优惠幅度增大。这背后是银行消费信贷类业务受到疫情影响较大，资产质量面临较大挑战。

农行副行长崔勇在业绩发布会上坦言，受疫情影响，该行消费贷和信用卡业务增长缓慢，一季度信用卡消费额同比下滑，二季度才有所好转。

为促进国内消费回补和潜力释放，不少银行迅速开启了利率打折促销活动，以提升个人消费贷款规模。记者了解到，工行将“融e借”利率一度降至4.35%，建行对参加防疫工作的医务人员申请的专属“快贷”利率还曾低至4.1%。

值得注意的是，消费信贷类业务面临不良生成的压力。半年报显示，上市银行的个人消费贷款不良率已出现分化，工行和建行较去年末有所下降，分别为1.98%和0.85%；农行和招行则有所上升，分别为1.61%和1.44%。

业内人士认为，在不良贷款率有所升高，以及严查消费贷违规流入股市、楼市的背景下，为了防范风险，部分银行或对发放消费类贷款更为审慎。

“收益没以前高了”“有可能亏本”，这是今年以来不少理财投资者的共同感受。随着资管新规落地，银行保本型理财产品大幅压降，净值型产品稳步扩容，曾以“稳赚不赔”为卖点的银行理财正加速转型。

“刚兑打破、收益下降使得银行理财业务规模和收入增长出现分化。”上投摩根基金经理李德辉表示，在一些银行利差收窄、利息收入增速回落的背景下，理财等中间业务收入对银行利润增长和差异化竞争的作用有所提升。

半年报显示，建行等部分大行理财业务收入出现一定幅度下滑，而招商、中信、光大等中小银行则增长明显。上半年，招行受托理财收入同比增长122.48%，光大银行理财服务手续费收入同比增长450%。

针对下半年理财投资趋势，多家银行半年报表达出强化权益类资产布局的意愿。光大证券金融产品总部首席投资顾问滕印表示，未来银行理财仍会以固定收益投资为主导，并适当配置权益类资产作为补充。在满足普通投资者理财需求的同时，完善对高净值客群的财富管理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)