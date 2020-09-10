国内游回暖 年轻人出游热衷“薅羊毛”

亲子游酒店得托管式带娃；95后住酒店得带上宠物；房车成为暑期旅游最大黑马，增长近一倍；周末不宅家，随时周边游……随着国内疫情形势得到较好的控制，虽然境外游还没有重启，但即将到来的国庆小长假人们还是“憋不住”要出门玩，机票、酒店预订量超过去年同期。
为了促进旅游行业“回暖”，政府发消费券、旅游平台给补贴成了常规操作。年轻人出游热衷于“薅羊毛”，抢到66元任性飞的机票、99元的全国连锁酒店才算“高手”；而国庆节期间，迪士尼门票199元的罕见历史低价，5折腰斩的故宫、长隆、海昌等景区景点门票，都将等着人们“定闹钟”抢购。
金秋国庆 城市周边游升温
近日，北京市将S1、S2、S5、S6（通密线）等市郊列车作为载体，推出的“坐着火车游北京”活动引起关注。其中，新开通的S5线被称为“第二条开往春天的列车”，从清河站到古北口站，连接了雁栖湖、红螺寺、青龙峡、云蒙山等名胜景点，在金秋和国庆节期间，为在北京生活的人们提供了绝佳的周边游线路。
其实，不只是北京，全国范围内周边游都显现出前所未有的火爆。近日，飞猪旅行宣布启动百亿补贴计划时，总裁庄卓然表示，在当下这个特殊时期，虽然境外游还无法重启，但临近国庆小长假，境内游的需求恢复得非常迅速。境内机票订购数量已超过去年同期8%，而酒店增长已经超过去年同期的25%。同时，可明显看出，旅游行业中，本地和周边游的酒店预订量远远高于长线出行，本地旅游相比去年同期增长70%。
业内人士分析认为，往年占据暑期半壁江山的跨省游，今年人数、占比下降，一方面因为疫情影响出游意愿，同时部分地方要求师生要减少不必要外出，原则上不跨省域长途旅行、必须报备申请、提前14天返回本市等政策，也让更多孩子、家长选择暑期到所在城市周边旅游。
北京人“亲水、亲绿”泳池民宿成“宝藏”
北京周边游的热门区域围绕着亲水、亲绿。暂时去不了热带地区，并不能阻碍人们对“海边瘫”生活的向往。北京周边的秦皇岛、北戴河、南戴河、昌黎黄金海岸等都是热门的短途旅游区域，体验沙滩别墅、下海捕捞，不一定非要去东南亚。值得关注的是，今年北京郊区带私人泳池的民宿格外火热。不用长途跋涉，呼朋唤友开车即到，啤酒烧烤、狂欢派对。在门头沟十渡、怀柔怀北镇、房山区云居寺等地区，该类民宿正在跃升为“网红”和“宝藏”。
北京的近郊，或者邻近北京的周边景区一如既往是周边游热点。张家口市的海坨山谷，在夏季也只有20℃的气温，有篝火、有烟花，住在轻奢帐篷里，享受一下布满星空的夜晚；平谷区的金海湖，乘船赏山水美景，如果住在游艇酒店里，还能体验一把水上沙发、皮划艇或者浆板，与湖水零距离接触；承德市的丰宁坝上草原，白天策马奔腾，晚上篝火烤羊，真正远离都市的喧嚣。
自驾游旅行中，“租辆房车、走哪儿睡哪儿”成了新热门。只要有驾照C1本及3年以上驾龄，并满足其他相关条件，就可以以平均每天1000元左右的价格租到一个“移动的家”，床铺、桌椅、冰箱、电视，小小的“家”里设施齐全。相对于酒店等人流密集地区，一家人房车出游，一路享受自然风光，累了找个房车营地落脚“补给”，在疫情期间成为不少家庭的新选择。
66元机票199元迪士尼 年轻人热衷“薅羊毛”
国内游升温，出游人员的构成也越来越年轻化。数据显示，58%的用户为90后，00后用户的增长速度也不容小觑。年轻游客的旅游新消费方式不再只为打卡，他们有着自己的特点：95后住酒店要带上宠物；亲子游需要酒店托管式带娃；民宿成了团建热选；去海南买免税；不能出门时，直播就是“我的眼”：大英博物馆、凡尔赛宫馆长直播成了“有生之年”系列。
年轻一代新的旅游喜好对国内景区、酒店也提出了新的挑战。例如酒店，已不仅仅是一个住宿的地方，还需要提供亲子活动、SPA、团建等更加全面、综合的服务。
同时，对于新一代“旅游达人”来说，“薅羊毛”绝对要稳、准、狠。航空公司定价三五千元的“随心飞”还是有点贵，抢到旅游平台推出的66元任性飞才是“高手”；平台跟政府合作的消费券必须领到手，不用商家提醒也能用到实处；99元的汉庭酒店、299元的希尔顿酒店，去哪儿玩取决于抢到了哪里的“补贴特价”。据了解，飞猪还将在国庆前将景区门票纳入百亿补贴中，迪士尼门票补贴后将出现199元的罕见历史低价，故宫、长隆、海昌等景区景点的门票价格也将直接5折腰斩。
此外，数据还显示，超六成的消费者计划今年增加旅游预算，增加金额达2000元以上。同时，疫情使得消费者更注重出游安全，定制游、小团游比以前更受欢迎。
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