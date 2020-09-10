猪肉价格稳下来了吗？ 专家：四季度供需关系将进一步缓和

谈及近期购买猪肉的感受，家住北京朝阳大悦城附近的张阿姨一言难尽。“我有时会到大悦城的永旺超市去采购，最近买的猪肉基本上都是每斤32元～35元，偶尔碰上超市搞活动每斤还能再便宜一两元钱。整体感觉是猪肉价格太高了，不过现在其他肉类的价格也都不便宜，牛肉价格涨到每斤40多元。”
对家住北京通州怡乐北街的刘女士来说，她感到一些“幸运”。“我上个月有次去家附近的首航超市买猪肉，正好赶上有储备肉投放，每斤15元，当时以为听错了，仔细跟店员确认了两遍，然后默默放下了手上拿着的每斤32元的猪肉，赶紧买了5斤15元的猪肉。但最近没有再赶上这种好事，不过偶尔还在另一家生鲜超市买到过每斤28元的猪肉。”
当前猪肉价格一直在高位震荡中徘徊。据农业农村部监测，8月24日-30日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为37.41元/公斤，环比下降0.5%，同比上涨43.9%。白条肉平均出厂价格为47.62元/公斤，环比下降0.3%，同比上涨44.1%。截至8月31日14：00，全国农产品批发市场猪肉平均价格为每公斤48.42元，与8月28日基本持平。
在苏宁金融研究院高级研究员付一夫看来，猪肉价格的上涨要从供求两端寻找原因。供给端在于猪肉产量下滑，主要是6月份以来全国很多地区强降雨天气较多，不少地方甚至受洪涝灾害侵袭，特别是洪灾比较严重的8个省份都是养猪大省，生猪产量受到很大影响，从而导致供给减少；需求端则在于猪肉消费量的上升，随着国内疫情防控形势的持续向好，各行各业都在稳步推进复工复产，疫情防控期间大受打击的餐饮行业持续复苏，消费者此前被压抑的需求进一步释放，猪肉消费量不断攀升，涨价也是自然而然的事情。此外，饲料、场地设备维护、物流运输、水电、医药等诸多方面的费用上涨提高了养猪成本，也成为推动猪肉价格上涨的重要因素。
付一夫认为，基于上述因素，短期内猪肉价格很难出现明显回落，不过从生猪的生长周期来看，三季度之后，随着全国生猪及繁育母猪数量的持续恢复，生猪的供给将会增加，同时叠加南方降雨天气减少，局部猪价有望得到回调。“养猪利润自2019年下半年开始大幅度走高，这将在一定程度上刺激养殖户的补栏节奏，进而给未来生猪存栏量和产能的持续增加提供保障，并利好后期猪肉价格的回落。”
可喜的是，一系列数据有力证明了我国生猪存栏量正在持续增长：7月份能繁母猪存栏环比增长4.0%，连续10个月增长，同比增长20.3%；生猪存栏环比增长4.8%，连续6个月增长，同比增长13.1%，是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长。
农业农村部畜牧兽医局有关负责人表示，生猪存栏同比增长预示着5-6个月后生猪出栏量也将实现同比增长，将从根本上扭转市场供应偏紧的局面。近期猪肉价格涨势已开始减弱。综合考虑生猪生产逐步恢复和猪肉消费需求释放等因素，预计三季度猪肉仍将呈现供应偏紧、价格高位震荡的局面。随着上市肥猪量的持续增加，四季度供需关系将进一步缓和，价格再继续大幅上涨的可能性不大。
近日，国家发展改革委、商务部组织开展了今年以来第三十批中央冻猪肉储备投放，公开交易成交8647吨，平均成交价为每公斤28.16元，比大中城市精瘦肉平均零售价低55%。据了解，今年以来，中央层面合计投放约41万吨冻猪肉储备，有效增加了市场供应，确保猪肉价格相对平稳运行，目前中央和地方在库冻猪肉储备资源充足。
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