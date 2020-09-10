8月份CPI涨幅继续回落 剪刀差缩小经济平稳复苏

国家统计局9月9日发布的数据显示，8月份消费者物价指数（CPI）同比上涨2.4%，环比上涨0.4%；生产价格指数（PPI）同比下降2.0%，环比上涨0.3%。1-8月CPI同比上涨3.5%，PPI平均同比下降2.0%。数据表明市场供需总体平衡，工业生产持续向好，CPI和PPI的剪刀差进一步缩小，经济复苏的步伐更加平稳。
供需总体平衡
国家统计局城市司高级统计师董莉娟在解读数据时认为，8月份各地积极贯彻落实党中央决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展工作成效显著，市场供需总体平衡。
数据显示，8月CPI同比涨幅比上月回落0.3个百分点，其中食品价格涨幅回落2.0个百分点，影响CPI上涨约2.33个百分点；非食品价格由与上月持平转为上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。影响食品价格的主要因素是畜肉价格直接拉动CPI上涨约2.28个百分点。
苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受国际商报记者采访时分析，8月份CPI涨幅回落反映出在国内疫情防控形势持续向好、复工复产和经济复苏稳步推进的背景下，市场供需总体上处于稳定平衡的状态。“从结构上看，食品价格上涨依然是抬高CPI的主要因素，原因在于高温和强降雨天气在一定程度上影响了猪肉和鲜菜的产量，而餐饮业的持续复苏又使得猪肉和鲜菜的需求不断增加，由此导致涨价；临近中秋和开学，鸡蛋消费需求规模开始扩大，推升了鸡蛋价格。”
付一夫还表示，8月，长期以来对CPI影响较大的猪肉价格涨幅比上月有大幅回落，反映出猪肉市场供需紧张之势已在逐步缓解。非食品价格自今年2月份以来首次上涨，这其实是经济运行进一步好转的体现。
“尽管当前市场对于猪肉、鸡蛋等消费品的需求量较大，但随着强降雨天气的结束和后续天气逐渐转凉，以及生猪和鸡蛋的产能得到恢复，鲜菜供给状况也会得到改善，这将进一步改善市场供需紧张的情形。”付一夫认为，未来消费品价格有望稳中有降，CPI也将继续稳定在温和增长区间。
生产持续向好
“8月份工业生产持续向好，市场需求继续恢复，原油、铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格延续上涨势头，带动国内工业品价格继续回升。”董莉娟介绍，从同比看，8月PPI下降2.0%，降幅比上月收窄0.4个百分点。据测算，在8月份2.0%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.1个百分点，新涨价影响约为-2.1个百分点。
从环比看，8月PPI上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，生产资料价格上涨0.4%，涨幅回落0.1个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。
苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受国际商报记者采访时分析，8月份PPI环比继续上涨但涨幅有所回落，同比降幅则继续收窄。从上下游看，PPI延续了上下游分化的趋势，受原油、铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格继续上涨的势头影响，石油等能源、铁矿石等金属及其加工等上游行业价格基本呈上涨趋势，但农副食品加工业等生活资料价格涨幅回落。“这基本对应了工业部门复苏快于服务和消费领域实体经济的现象。”
陶金认为，当前工业和制造业复苏较快，地产和基建也已完全恢复，增长甚至高于往年，这会带动工业品和大宗商品价格继续回升。同时，M1（企业活期存款）、实体部门杠杆率等领先性指标上行也都显示了PPI会在明年上行，但年内PPI同比很可能还会在负值区间震荡。
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