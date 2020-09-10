严格实施“黑灰名单”制度 净化银行业生态

据报道，中国银行业协会日前对2007年《银行业从业人员职业操守》进行了全面修订，并将名称变更为《银行业从业人员职业操守和行为准则》（以下简称《操守和准则》）。其中规定，对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的纳入“黑名单”管理，予以通报同业，实行行业禁入制度；对其他情节较严重的违法违规违纪人员实行“灰名单”管理制度，限制其不得任职于银行业金融机构重点部门或关键岗位。
有网民称，在金融监管趋于严格的背景下，出台新的《操守和准则》凸显中银协加强行业自律的决心，严格行业准入和实行行业禁入则是其主要手段。希望中银协能够以此为契机，制定细则，并把具体条文真正落实到位，引导银行业树立风清气正的新风尚。
网民“iDavid”认为，近年来，银行业从业人员行为不守法、业务不合规、履职不遵纪的事件频频曝出，从非法催收、参与非法民间借贷、信用卡犯罪、信息领域违法犯罪，到内幕交易、挪用资金、骗取信贷等，不一而足。规范银行业从业人员行为，必须加强行业自律，加大处罚力度，《操守和准则》此次引入“黑名单”和“灰名单”制度，将给银行业的违法违纪违规人员造成一定的震慑。
网民“殷悦”提出，强化银行业监管，关键要靠制度，归根结底则是要强化对从业人员的监管。中银协此次修订推出的《操守和准则》开了一个好头，希望下一步能抓住一批典型案例，以示惩戒，以儆效尤，让银行业监管“长出牙齿”，从而清除害群之马，净化行业生态。（记者 陈伟 整理）
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