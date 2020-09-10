共享金融科技新机遇 郝旭：金融科技发展已经进入快车道

2020年9月9日，由清华大学五道口金融学院开学典礼在京举行，典礼由院党委书记顾良飞的主持，清华大学五道口金融学院院长张晓慧、中国银行党委书记刘连舸、中国人民银行研究局局长王信以及清华大学五道口金融学院常务副院长廖理出席并讲话。

源达信息的董事长郝旭作为五道口校友受邀参加，并登台领取五道口金融学院授予的“教育贡献奖”荣耀。

郝旭表示，金融科技发展已经进入快车道，背靠清华大学五道口金融学院的源达信息一直紧跟金融科技发展步伐，积极探索研发人工智能、大数据、云计算等新科技在金融领域的融合发展新机会。金融科技正在而且未来会更大程度上改变金融的业态，源达信息将坚持以五道口金融学院的理念为标杆，在金融智能化、金融数字化的金融科技发展浪潮中，加速创新发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)