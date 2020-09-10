商务部：前8月我国外贸进出口逐步回稳向好 情况好于预期

人民网北京9月10日电 （记者车柯蒙）“今年前8个月，我国外贸进出口逐步回稳向好，情况好于预期。”9月10日，商务部发言人高峰在商务部召开例行新闻发布会时表示。

高峰表示，关于今年全年的外贸形势，一方面是“有支撑”。今年以来国务院出台的一系列稳外贸政策措施不断落地，政策效应持续释放。国际市场需求局部回暖，8月份国际上部分主要经济体的PMI指数均有所改善。另一方面是“有压力”。当前全球疫情尚未得到全面有效控制，国际市场需求严重萎缩，世贸组织发布的最新全球货物贸易景气指数创历史新低，单边主义、保护主义上升，不确定、不稳定因素明显增多，我国外贸发展面临的形势依然严峻复杂。

高峰透露，下一步，商务部将紧密围绕《政府工作报告》提出的全年外贸促稳提质的目标任务，重点做好以下工作：一是狠抓稳外贸政策落实，确保有关政策尽快惠及市场主体。二是全力支持企业抓订单，办好第128届广交会。三是加快培育外贸新业态新模式。四是积极推动扩大生活必需品等出口，继续做好防疫物资出口工作，严控出口质量，规范出口秩序。五是认真落实《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》，推进贸易创新发展。六是引导加工贸易梯度转移，稳定加工贸易发展。七是积极推进边境贸易创新发展。八是积极扩大进口，精心办好第三届中国国际进口博览会，加快进口贸易促进创新示范区建设。九是支持出口产品转内销。十是继续提升贸易便利化水平。

(责编：车柯蒙、孙阳)