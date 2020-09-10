商务部：积极推动加快数字贸易发展 激发数字经济和贸易发展潜力

人民网北京9月10日电 （记者车柯蒙）9月10日，商务部召开例行新闻发布会。商务部发言人高峰表示，近年来，随着数字技术的快速发展和广泛运用，数字经济和贸易蓬勃发展，成为各国经济发展和国际经贸合作的亮点。

高峰表示，按照党中央、国务院决策部署，商务部会同有关部门，积极推动加快数字贸易发展。一是抓紧完善顶层设计。今年以来，商务部会同中央网信办、工业和信息化部等部门，研究数字贸易制度框架，提出数字贸易工作计划，推动组建数字贸易专家工作组。二是研究数字贸易政策。作为新兴贸易形态，我们将会同有关部门，就数字贸易政策问题开展深入研究，设计好政策框架和具体举措，为数字贸易发展创造良好的政策环境。三是深化数字贸易实践。今年初，商务部会同中央网信办、工业和信息化部，根据综合评估遴选了首批12家数字服务出口基地，支持和指导这些基地先行先试，在数字贸易实践中推动完善数字贸易政策和制度。

高峰透露，下一步，商务部将会同中央网信办等部门，继续推进全面深化服务贸易创新发展试点工作，把数字贸易作为新一轮试点的重要内容，指导有关试点地区积极开展探索，不断优化数字资源配置，激发我国数字经济和贸易发展潜力。

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