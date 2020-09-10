商务部：我国半导体需求量稳步上升 成为全球半导体市场增长主要动力

人民网北京9月10日电 （记者车柯蒙）9月10日，商务部召开例行新闻发布会。商务部发言人高峰介绍，今年1-8月，我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币，同比增长15.3%，高于我国外贸进口17.6个百分点。

高峰表示，近几个月我国集成电路进口保持增长的主要原因是市场需求回暖。疫情对生活方式的改变刺激集成电路需求，比如线上办公、远程教育、互联网医疗等拉动对服务器、个人电脑、平板电脑、医疗电子等产品的需求。此外，我国5G网络建设，以及企业考虑到疫情对供应链造成的影响，积极备货加大采购力度也推动了集成电路进口增长。作为全球电子产品制造大国，我国半导体需求量稳步上升，成为全球半导体市场增长的主要动力。

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