“2020中国民营企业500强”榜单发布

新华社北京9月10日电（记者曹典）由全国工商联主办的2020中国民营企业500强峰会10日在京举行，发布《2020中国民营企业500强调研分析报告》及“2020中国民营企业500强”榜单。华为投资控股有限公司以2019年营业收入8588.33亿元蝉联“2020中国民营企业500强”榜首。
据介绍，今年共有5761家年营业收入5亿元以上的企业参加上规模民营企业调研。民营企业500强排名前十位的企业分别是：华为、苏宁、正威、恒力、碧桂园、恒大、联想、国美、万科、吉利。民营企业500强入围门槛达202.04亿元，比上年增加16.18亿元。
全国工商联主席高云龙在致辞中表示，去年面对经济下行压力不断增大、经贸摩擦影响不断显现等困难，广大民营企业家大力弘扬优秀企业家精神，坚定信心、迎难而上，积极推进供给侧结构性改革，在提升企业质量效益、优化企业规模结构、促进企业转型升级等方面不断取得新成就，实现新突破。
面对今年以来国际国内复杂形势，高云龙寄语广大民营企业家：以辩证思维看待新发展阶段的新机遇新挑战，勇于推动组织创新、管理创新、技术创新、市场创新，加大技术研发和人力资本投入，积极调动员工创造力，用好用活国内外两个市场、两种资源，落实新发展理念，实现高质量发展。
据介绍，本届峰会以“弘扬企业家精神 激发市场主体活力”为主题，采取“线下+线上”方式召开。自2010年起，全国工商联每年主办“中国民营企业500强”发布活动。“中国民营企业500强”是全国工商联对上规模民营企业调研的基础上，按照年营业收入总额降序排列产生，不是“评选”产生。
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