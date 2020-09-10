深圳龙岗万达广场全球招商大会启幕 打造城市微旅游目的地

9月9日，深圳龙岗万达广场招商大会在深圳举行。大会上，融入多重功能的第四代万达广场——深圳龙岗万达广场正式起航，该广场从场景创新、科技创新、内容创新三大方面迭代升级，为消费者提供深度沉浸式消费体验，打造城市“微旅游”目的地。
据了解，深圳龙岗万达广场将于2021年6月25日开业，总建筑面积30.5万平米，突出旅游、文化、社交、生活功能，是探索消费趋势的第四代万达广场。该广场的业态规划始终围绕四大功能展开，重点布局全球直采的生鲜超市、智能生活馆、7000㎡的综合运动馆、华南规模最大、品类最全的20000㎡儿童成长空间、华南规模最大的美食博物馆、夜经济聚集地，通过构建无边界、无时限的消费新场景，向消费者传递休闲、精致的生活理念。
在后期运营方面，深圳龙岗万达广场还将运用科技手段，结合品牌商家及广场自身活动做出相应的场景变化，通过科技赋能生活，设计营造场景，融入文旅活动与智能体验，打造城市微旅游目的地。
据介绍，万达商管通过商业规划、空间设计和业态布局打造多元社交生活场景，叠加科技创新，持续加码社交功能，突破商业空间边界，借助空间、时间、功能的立体延伸，实现消费体验的全面提升。
万达商管集团总裁肖广瑞表示：“首个第四代万达广场——深圳龙岗万达广场，将为城市消费带来全新体验。万达商管集团将与合作伙伴携手同行，共同探索商业发展新趋势，以持续创新推动行业变革”。
截至今年8月，万达商管集团在全国已开业331座万达广场，深圳龙岗万达广场是万达商管在深圳布局开业的第2座万达广场。
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