沧州海事联合船讯网打造水上无线电秩序管理新平台

为了净化水上无线电环境，全国水上无线电秩序管理整治活动正在有序开展，各地海事部门积极运用各种手段查处船舶违规违法行为。为进一步提高执法效率，沧州海事局勇于创新，提出利用航运大数据对水上无线电进行精准识别，利用互联网手段更高效地进行执法。

船讯网是国内可以实时查询船舶动态的公众服务网站，拥有全球AIS数据和强大的科研力量。双方经过密切沟通，历时1个月，共同开发出“船舶无线电侦察系统”，该系统可实时显示辖区内违法使用水上无线电船舶情况，在查处“一码多船”违法行为方面取得了重大突破。通过大数据实时显示和分析，执法人员可实时查看本辖区的水上无线电秩序情况，并根据筛查结果精准开展现场执法。

据悉，自6月1日起，全国水上无线电秩序管理专项整治拉开帷幕，沧州海事局积极开展水上无线电监测和执法，查处违法行为，整治隐患顽疾，维护水上无线电通信秩序。

(责编：白宇)