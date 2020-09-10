古润金当选广东省慈善总会新一届荣誉会长

2020年9月5日，是我国第五个“中华慈善日”，广东省慈善总会2020年会员大会在广州圆满召开，理事会换届等各项工作也顺利完成。其中，卓志强当选为广东省慈善总会新一届会长，完美公司董事长古润金当选新一届荣誉会长。

会议顺利审议通过广东省慈善总会第三届理事会的工作报告、财务报告、章程修改报告，并审议通过新一届荣誉会长成员，同时选举新一届理事会、监事会等新一届班子成员。

二十多年来，在古润金的带领下，完美公司在企业稳健发展的同时，积极践行侨心、侨智、侨力，倾情捐助各项社会公益事业，弘扬侨商爱国爱乡的民族情怀，为中国经济发展、社会公益事业及中外友好交流等积极贡献力量。

未来，完美公司将始终如一地秉承“取之社会，用之社会”的公益理念，以实际行动不断推进各项公益事业发展，传播中华民族优秀的传统文化，并呼吁更多的企业和个人加入爱心队伍，促进社会和谐发展。（牛广文）

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