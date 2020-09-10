联想与浙大数盟建立生态合作 聚焦智能化升级

近日，联想与浙江大学数字化领军联盟建立生态合作，共同研究5G、IoT、大数据、人工智能等新技术应用，服务浙江企业数字化转型。联想将与浙江大学数字化领军联盟在工业制造4.0及新能源汽车制造相关产业、数盟企业IT系统架构和相关硬件集成、IT系统商用化等领域进行深入交流、沟通和生态化合作。

联想集团副总裁、中国区战略及业务拓展副总裁阿布力克木·阿不力米提（阿木）表示，联想一直和浙江企业密切保持合作关系。“在浙江，我们已经服务超过65%的中大型企业和一大批小微企业。这种服务不仅仅是设备服务，更多是基于解决方案的智能化服务。同时，我们与浙江很多企业建立了全方位的生态合作。”他说，“未来，联想为浙江企业提供的服务，将更加聚焦智能化升级，驱动业务模式创新和降本增效。”

据介绍，自去年起，联想共帮助全国100多家工业和商业企业完成多场景的IoT应用。在浙江，联想已经助力浙江中控、杭州恩斯克等一批企业进行智能化改造升级。联想智慧服务业务也在为阿里巴巴、海康威视等巨头企业提供IT运维等智能化服务。（毕磊）

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