民企技术创新能力稳步提升

9月10日，由全国工商联主办的2020中国民营企业500强峰会在北京举办。峰会揭晓了“2020中国民营企业500强”系列榜单，发布了关于中国民营企业500强的调研分析报告（以下简称“分析报告”）。分析报告显示，此次中国民营企业500强入围门槛达202.04亿元。我国民营经济发展呈现出产业结构持续优化、发展新动能不断增强等亮点。

“产业结构不断优化”是分析报告的亮点之一。近年来，智能化、物联网、大数据等新兴技术不断推动产业变革，我国消费结构、企业生产方式等也发生了明显变化，一大批民营企业主动顺应国内外经济新形式，积极进行产业结构调整，产业结构不断优化，为经济高质量发展贡献了力量。

分析报告显示，制造业依然是民营企业500强的主导产业，但第三产业入围企业数量从2015年的137家增至2019年的164家，占500强比例为32.80%。

分析报告的另一大亮点是民营企业技术创新能力稳步提升。从研发费用情况看，2019年，研发费用排名前四位的企业均超过100亿元。

“下一步，工业和信息化部将实施专业化能力提升工程和大中小企业融通发展行动计划，支持民营企业在5G、工业物联网、人工智能、新材料、高端装备等领域参与关键核心技术攻关。”发布会上，工业和信息化部中小企业局局长梁志峰说。

不过，分析报告也指出，2019年，影响民营企业发展的因素仍然表现在用工成本上升、融资难融资贵等方面。其中，用工成本上升连续6年成为影响民营企业500强发展的最主要因素。此外，民营企业500强希望统筹安排产业链上下游政策优惠，加快出台鼓励企业创新的税收优惠政策；希望出台针对企业不同融资需求的差异化融资政策、创新贷款担保方式及抵质押物类型、为暂时出现经营困难的企业提供延期或展期等服务。

总的来看，在过去的一年里，民营企业500强在党和政府的鼓励、引导、支持下，持续加大创新力度，因地制宜聚焦主业加快转型升级，积极参与国家重大战略，努力实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 08 版）

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