瞧，民企500强真棒！（锐财经）

河南省商丘市夏邑县帮助民营企业积极研发新产品拓展海外市场。目前，夏邑县纺纱规模已达270万锭。图为9月8日，工人在夏邑县产业集聚区顺洋纺织纱线车间生产线上整理纱线。

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江苏省宿迁市泗洪县积极推动人工智能、高新产业发展，促进民营企业做大做强。图为泗洪县经济开发区电子产业园一家机器人生产企业内，工人正在生产、组装、调试机器人。

陈 玉摄（人民视觉）

9月10日，全国工商联发布“2020中国民营企业500强榜单”。根据榜单，民营企业500强2019年营业收入总额超30万亿元，继续保持增长；同时，民营企业500强还呈现入围门槛提高、产业结构优化、创新能力提升等特点。相关人士指出，过去一年，民营企业500强无论是整体规模还是质量效益都有所提升，这与中国经济的强劲韧性相呼应。但同时也要看到，民营企业发展仍面临融资难融资贵、风险隐患增加等突出问题，需要多方合力推动民营企业实现更好发展。

入围门槛突破200亿元

“共有5761家年营业收入5亿元以上的企业参加上规模民营企业调研，覆盖面进一步扩大。”全国工商联副主席黄荣9月10日介绍，其中，此次发布的榜单收入了营业收入前500位企业。

根据榜单，此次入围的500强民营企业主要呈现以下特征：

入围门槛突破200亿元。民营企业500强入围门槛达202.04亿元，比上年增加16.18亿元；制造业民营企业500强入围门槛达89.18亿元，比上年增加3.56亿元；服务业民营企业100强入围门槛达289.51亿元，比上年增加48.39亿元。

营业收入超3000亿元的企业规模继续增长。有10家企业营业收入超过3000亿元。资产总额超过1000亿元的企业有80家，比上年增加4家。

经营效益持续改善。民营企业500强的营业收入总额30.17万亿元，增长5.85%。资产总额36.96万亿元，增长6.78%。税后净利润1.39万亿元，增长8.06%。

社会贡献总体平稳。民营企业500强纳税总额达1.37万亿元，占全国税收总额的8.70%。民营企业500强员工总数1043.80万人，占全国就业人员的1.35%。

产业结构不断优化。第二产业入围企业331家，其中，制造业企业288家，继续占据主导地位。第三产业入围企业164家，比上年增加7家，资产总额和营业收入总额分别占500强的59.34%和36.34%。

“走出去”日趋规范理性。民营企业500强的海外投资明显减缓，243家企业开展海外投资，增幅0.83%；海外雇员人数达56.99万人；实现海外收入（不含出口）6735.98亿美元。

国际专利数量增长明显

促进民营企业、民营经济健康发展，需要好的营商环境。根据全国工商联的调研，在企业对营商环境的感受方面，填报的企业中，59.06%的企业认为政府服务企业力度加大，比上年高3.8个百分点；46.76%的企业认为税费负担有所降低，比上年高6.27个百分点；46.31%的企业认为亲清政商关系进一步确立，比上年高17.23个百分点；44.30%的企业认为市场监管进一步加强，比上年高11.19个百分点。

国家市场监管总局食品安全总监王铁汉指出，当前国内竞争环境不断改善，促使民营企业勇于创新，中国70%以上的技术创新成果来自民营企业，调动民营企业投资和创新积极性，充分激发民营企业的创新活力，是实现供给侧与需求侧有效衔接动态匹配的关键。

全国工商联发布的“2020中国民营企业500强调研分析报告”显示，民营企业500强稳步增强创新能力。其中，研发人员占员工总数超过3%的企业321家，超过10%的企业186家。研发经费投入强度超过3%的企业59家，超过10%的企业5家。民营企业500强有效专利数量增长8.46%，国际专利数量增长明显。

报告还显示，民营企业500强加快实施转型升级，积极参与国家重大战略和区域协调发展战略。根据调研，94.60%的500强企业主动实施转型升级，推动企业实现高质量发展。民营企业500强中，有263家企业参与了区域协调发展战略，其中，参与长三角区域一体化发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设的企业数量最多，分别为152家、100家和97家，分别占500强企业的30.40%、20.00%、19.40%。

提供更有效的政策帮扶

“通过对民营企业500强的分析，还存在一些值得关注的问题。”黄荣表示，具体来看，包括部分经营指标增长幅度继续放缓、企业盈利面临更多挑战、融资难融资贵问题尚未有效缓解。今年初，突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济社会发展造成较大冲击，民营企业尤其是中小微企业面临较大困难，稳就业压力攀升，不断积聚的风险也在通过产业链传导蔓延。调研显示，96%的500强企业认为疫情对企业生产经营带来了不同程度的影响，涉及50个行业。

“当前新冠肺炎疫情和国际环境的不确定性给民营企业带来了较大压力，保护好民营企业是保市场主体的关键，也是稳就业的基础。”王铁汉表示，接下来，市场监管部门将进一步深化商事制度改革，推进“证照分离”改革区域和事项全覆盖，推进企业开办全程网上办事，进一步压减企业的开办时间。鼓励协调地方帮助解决房租减免、税费优惠、低息贷款等方面难题，为个体工商户提供更直接更有效的政策帮扶。

工业和信息化部中小企业局局长梁志峰指出，工信部将会同有关部门，进一步放宽市场准入，支持民营企业深度参与制造强国和网络强国建设。继续做好清理政府部门、国有企业拖欠民营企业中小企业款项的专项工作。支持金融机构创新金融产品和服务，扩大民营企业信贷规模。支持民营企业在5G、工业物联网、人工智能、新材料、高端装备等领域参与关键核心技术攻关，助推产业基础高级化、产业链现代化。

(责编：马昌)