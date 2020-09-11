原标题：国办：深化商事制度改革 进一步为企业松绑减负

中国政府网9月10日消息，国务院办公厅近日发布《关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知》（以下简称“通知”），推出推进企业开办全程网上办理、推进注册登记制度改革取得新突破、简化相关涉企生产经营和审批条件、加强事中事后监管四方面共12条具体举措。

通知要求，全面推广企业开办“一网通办”。2020年年底前，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团全部开通企业开办“一网通办”平台，做到企业开办全程网上办理，进一步压减企业开办时间至4个工作日内或更少。

此外，加大住所与经营场所登记改革力度。支持各省级人民政府统筹开展住所与经营场所分离登记试点。市场主体可以登记一个住所和多个经营场所。对于市场主体在住所以外开展经营活动、属于同一县级登记机关管辖的，免于设立分支机构，申请增加经营场所登记即可，方便企业扩大经营规模。

推动工业产品生产许可证制度改革。将建筑用钢筋、水泥、广播电视传输设备、人民币鉴别仪、预应力混凝土铁路桥简支梁5类产品审批下放至省级市场监管部门。简化出口转内销产品认证程序。督促指导强制性产品指定认证实施机构通过开辟绿色通道、接受已有合格评定结果、拓展在线服务等措施，缩短认证证书办理时间，降低认证成本。深化检验检测机构资质认定改革。2021年在全国范围内推行检验检测机构资质认定告知承诺制。

此外，在加强事中事后监管方面，依法依规运用各领域严重失信名单等信用管理手段，提高协同监管水平，加强失信惩戒。推进实施智慧监管。进一步完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。规范平台经济监管行为。坚持审慎包容、鼓励创新原则，充分发挥平台经济行业自律和企业自治作用，引导平台经济有序竞争，反对不正当竞争，规范发展线上经济。

“深化商事制度改革，进一步降低市场主体设立门槛，降低一些产品生产审批权限等，有助于更好释放社会创业创新潜力、激发企业活力。”万博新经济研究院副院长张海冰对《经济参考报》记者表示，此次出台的文件有不少亮点可圈可点，一是更大力度降低企业开办难度；二是利用科技手段推进实施智慧监管，在提升监管质量的同时，减少对企业的干扰，降低监管成本；三是在“放”的同时该“管”的也不放松，比如提出健全失信惩戒机制等要求，有助于保证产品服务质量，维护公平有序的市场秩序。

此外，对于规范平台经济监管行为，引导平台经济有序竞争，反对不正当竞争，规范发展线上经济等，张海冰指出，在新经济领域，由于“赢家通吃”规律比较明显，垄断和不正当竞争行为实际上也更加多发、易发，此次文件专门强调这一问题，既是对社会关注的一个及时回应，也是监管思路的完善和升级。

(责编：杨曦、毕磊)