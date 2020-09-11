原标题：监管层力推银行支持实体 落实“敢贷、愿贷、会贷、能贷”

中国人民银行9月10日举行“金融支持保市场主体”系列新闻发布会第二场。银保监会普惠金融部一级巡视员毛红军在发布会上表示，引导建立敢贷、愿贷、会贷、能贷的机制，一直是监管政策的一大特点。银保监会从信贷投放、资本监管、不良容忍、尽职免责、外部环境建设等方面，出台了一系列差异化的鼓励支持政策。她表示，下一步，银保监会将持续督促银行业金融机构完善内部机制体制，确保各项稳企惠企的金融支持政策精准落地，不断深化推进小微企业金融服务。

据毛红军介绍，银保监会一是迅速出台金融惠企的金融保障措施，指导银行精准加大信贷投放。二是将阶段性纾困与长效机制建设相结合，进一步强化监管激励约束。三是联动多部门协同发力，进一步优化外部配套支持。在监管引领和各项政策共同支持下，银行业金融机构持续加大创新力度，依托大数据、云计算等技术，改进风控模型和业务流程；完善内部绩效考核和激励约束机制，畅通政策传导渠道，调动基层人员积极性，逐步建立完善了“敢贷、愿贷、会贷、能贷”机制。据她介绍，截至今年7月末，全国小微企业贷款余额40.83万亿元，较年初增长10.62%。其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额13.91万亿元，与2018年初相比，两年多时间，余额翻了将近一倍。

多地人民银行分支机构也因地制宜的推出多项政策，力推银行落实“敢贷、愿贷、会贷、能贷”。人民银行成都分行行长严宝玉在回答《经济参考报》记者提问时表示，四川省个体工商户的数量有480多万，占市场主体的比例超过70%，其针对个体工商户制定了专门的支持政策。“我们与相关部门进行合作，通过科技手段筛选了近三年来有稳定收入大约34万个体工商户，推动金融机构开展线上和线下对接。同时，我们还组织个体工商户在‘天府信用通’平台注册，发布融资需求，目前注册商户6500余户，在线对接成功率达26%以上。”严宝玉表示。

江苏是制造业大省。据人民银行南京分行行长郭新明介绍，人民银行南京分行引导金融机构精准对接制造业企业发展的需求，提供一系列的金融政策和金融服务。今年以来组织实施了“金融助力制造业提质增效”“龙头核心企业融资对接”等一系列专项行动；积极运用再贷款再贴现等货币政策工具，开展信贷政策导向效果评估，引导和鼓励金融机构加大对制造业的信贷投放；加强银企对接，引导金融机构精准支持制造业，特别是重大制造业项目。

(责编：杨曦、毕磊)