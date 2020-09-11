中欧班列为何逆势增长

近日，陕西西安携手山西永济开通了“永西欧”中欧班列。 本报记者 张 毅摄
近日，中国国家铁路集团有限公司发布了中欧班列开行的最新数据，8月份中欧班列累计开行1247列、发送货物11.3万标箱，同比分别增长62%和66%，综合重箱率98.5%，再创历史新高。
对此，专家表示，新冠肺炎疫情在全球蔓延，导致了国际产业链供应链受阻，各国进出口贸易量急剧下降，在这样的不利局面下，中欧班列仍实现逆势增长，实属不易。
据介绍，随着国内疫情得到有效控制，稳外贸政策落地见效，国内企业基本实现复工复产，出口需求愈发旺盛。特别是在防疫物资出口的拉动作用下，中欧班列开行创下新高。数据显示，疫情发生以来，凭借强大的生产能力和完善的产业配套设施，短时间内我国的防疫物资生产能力大幅提升，不仅满足了国内需求，还大力对外援助和出口。3月15日至9月6日，我国总计出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、呼吸机20.9万台、红外测温仪8014万件。这些防疫物资很多都通过中欧班列进行运输，带动了其逆势增长。
以我国疫情最为严重的武汉为例。3月28日，中国铁路武汉局集团有限公司开出其疫情后首趟中欧班列，货物中近四成是防疫物资。截至8月31日，从武汉合计发运中欧班列95列，先后运送口罩、纱布、防护服、手术衣、护目镜、医疗器械等防疫物资合计1032标准箱4000余万件。
外交部发言人赵立坚此前表示，疫情发生后，全球航空和海运出现了不同程度的禁飞、停运、减运等情况，导致物流不畅，贸易萎缩。中欧班列作为陆路运输通道的“钢铁驼队”展现出安全高效的强大优势，不断开拓新业务，增添新线路，为保障中欧及沿线国家物流畅通和物资供应稳定发挥了重要作用。
例如，今年5月份东方日升新能源有限公司生产的一批光伏板即将交付欧洲客户，但受疫情影响，赴欧航空运力锐减，海上运输也处于停摆状态。后来，该企业通过义乌中欧班列，最终将货物按时交付给了客户。“义乌中欧班列是一趟经贸列车，更是一趟‘希望之车’。”该企业负责人说。
同时，中欧班列的逆势增长更离不开我国经济复苏和出口整体回升。
从大环境来看，疫情发生以来，面对复杂的局面，我国大力推动“六稳”“六保”工作，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。同时，各省份通过加快培育跨境电商、完善信用体系、加大资金扶持等措施，稳定外贸出口及产业链供应链，出口逐渐恢复。
海关总署发布的数据显示，今年前8个月我国货物贸易进出口总值达到20.05万亿元，其中出口11.05万亿元，增长0.8%，首次实现年内正增长。
国铁集团货运部负责人表示，随着出口逐步恢复，铁路部门全面加强运输组织，努力提升运营品质，充分释放中欧班列运力运能，发挥中欧班列在畅通国内国际双循环中的战略通道作用，各地中欧班列均实现较快增长。在河南，今年前8个月，中欧班列(郑州)共开行541列，其中去程305列，较去年同期增加39列，增幅14.7%。在东北，随着中欧班列开行数量的增多，以往中欧班列出境的满洲里口岸接车能力基本饱和，中国铁路沈阳局集团有限公司9月份还开行了辽宁首条经绥芬河口岸出境的中欧班列。
此外，专家还表示，中欧班列广受欢迎，还得益于我国进一步扩大开放的各项举措，通过落实开放政策，举办各类国际展会，互利共赢的合作局面得到巩固。
中国铁路西安局集团有限公司新筑车站党总支书记张钢钊表示，今年上半年，到达新筑车站的返程班列数量达到510列，同比增加55.5%。通过中欧班列（西安）返程进口的粮油达到1.53万吨，满足了国内消费者对优质商品的需求。
值得注意的是，疫情持续在全球蔓延，国内国际经济形势仍然错综复杂，中欧班列仍存在返程少于去程的问题。对此，专家表示，未来还需要进一步落实中央的各项决策部署，努力恢复正常外贸秩序，打造新发展格局。
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