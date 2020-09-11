原标题：弹性时间多一点 外卖小哥就安全了吗

本报记者 李万祥

近几日，外卖小哥的工作现状引发广泛关注。为了按时送达，穿梭于大街小巷、商场楼宇之间，这些外卖骑手们面临不少安全风险。他们的安全究竟如何保障？9月9日，外卖骑手相关平台先后作出了回应。

饿了么公司表示，会尽快发布新功能，在结算付款的时候增加一个“我愿意多等5分钟/10分钟”的小按钮。美团回应称，每一单外卖，在为用户提供准时配送服务的同时，美团调度系统会给骑手留出8分钟弹性时间，留给骑手等候延迟的电梯，在路口放慢一点速度。

弹性时间设置的出发点，就是要尽量减少到达压力，提高外卖骑手路上的安全性。很多网友为平台积极回应社会关切点赞，希望能够带来改变，但同时也有不同的声音。

在9月9日举行的上海市消保委通报会上，上海市消保委副秘书长唐健盛认为，饿了么的声明在逻辑上存在问题。外卖骑手的劳动规则完全是由企业制定的，消费者在平台下单，商业行为和平台之间发生，消费者和外卖骑手之间并没有直接的关系。如果外卖骑手出现了撞人、闯红灯等交通违法行为，却让消费者承担责任，显然违背基本逻辑。

北京中闻律师事务所律师赵金涛认为，声明有一定进步性，至少可以缓解外卖员压力，但是不能从根本上解决问题。而且，有的平台将责任推给消费者，明显不合理。

赵金涛建议，外卖平台应承担起用工责任和社会责任，从系统上给外卖人员安排合理时间，而不是为了追求经济利益一味地提速。“不断缩减配送时间，不但会给配送员身心造成伤害，也会让配送员和消费者之间矛盾增多。”赵金涛说。

同时，赵金涛建议相关部门加强对互联网平台用工监管，从法律上明确用工性质和责任主体，比如要求平台招聘外卖人员必须签订书面劳动合同，或者平台使用外包时要求外包公司必须与外卖人员签订书面合同，给他人造成损害时由平台承担责任，切实保障外卖人员的合法权益。

值得一提的是，美团表示将会定期召开骑手座谈会，设立产品体验官，充分听取骑手、公众、学者、媒体多方观点和建设性意见，帮助其更好优化调度、导航、申诉等策略，提升骑手配送体验。专家认为，算法关乎多方利益，应该引入公议或评议机制，现在真的需要让大家多听到快递员、平台上小商家的声音。

(责编：杨曦、毕磊)