原标题：民企“大而不强”问题依然突出

对2020中国民营企业500强的调查显示，2019年94.60%的500强企业主动实施转型升级，推动企业实现高质量发展。去年，民企增强创新能力和核心竞争力，打好“三大攻坚战”，积极参与国家重大战略和区域协调发展战略，发展取得新成就。但是，民营企业发展仍然存在一些制约因素，需要企业内部挖潜和政策外部扶持共同解决。

由全国工商联主办的2020中国民营企业500强峰会9月10日在北京举行。会议发布了《2020中国民营企业500强调研分析报告》（以下简称《报告》）及“2020中国民营企业500强”榜单。

全国工商联表示，2019年民营企业加快实施转型升级，增强创新能力和核心竞争力，打好“三大攻坚战”，积极参与国家重大战略和区域协调发展战略。调研显示，94.60%的500强企业主动实施转型升级，推动企业实现高质量发展。

同时，部分经营指标增长幅度继续放缓、融资难融资贵问题尚未有效缓解、经贸摩擦影响持续显现，仍是制约民营企业发展的重要因素，需要企业内部挖潜和政策外部扶持共同解决。

产业结构不断优化

全国工商联副主席黄荣介绍，今年共有5761家年营业收入5亿元以上的企业参加了上规模民营企业调研。民营企业500强入围门槛取得新突破，达202.04亿元，较上年增加16.18亿元。其中，华为投资控股以8588.33亿元营收排名第一，苏宁控股、正威国际分列二三位，营收分别为6652.59亿元、6138.99亿元。

入围门槛新突破的背后是国内民营企业在优化规模结构、加快转型升级、提升质量效益等方面取得的新成就。

《报告》指出，民营企业500强营业收入总额30.17万亿元，较上年增长5.85%。资产总额36.96万亿元，较上年增长6.78%。税后净利润1.39万亿元，较上年增长8.06%。共有19家民营企业500强入围世界500强。

从产业结构来看，第二产业入围企业共331家，其中，制造业企业288家，继续占据民营企业500强的主导地位。第三产业比重持续提高，共有164家企业入围，比上年增加7家，资产总额和营业收入总额分别占500强的59.34%和36.34%。“相关数据反映出我国产业结构不断优化。”黄荣说。

“走出去”更加谨慎

考虑到复杂严峻的国际环境，民营企业500强“走出去”更加谨慎，不少企业减缓了全球化布局和投资力度。

《报告》显示，2019年民营企业500强出口总额1212.41亿美元，比上年减少210.14亿美元，降幅14.77%。民营企业500强的海外投资明显减缓，海外投资项目（企业）较上年减少487项（家），降幅超过20%，仅有1858项（家），海外雇员人数和海外营业收入明显减少。投资“一带”沿线和“一路”沿线的企业数量，分别较上年减少6.70%、24.55%。

有民营企业家表示，企业“走出去”仍然面临人才、信息和资金方面的困难，国际贸易保护主义、单边主义，以及东道国法律政策不完善是目前民营企业开拓海外市场面临的主要外部障碍。

与此同时，国家战略实施对民营企业发展的引导作用进一步增强，更多企业选择投身国家发展战略和区域协调发展战略。在民营企业500强中，有471家企业参与了各类国家战略，占比94.20%。其中，长三角区域一体化发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设尤其受到欢迎，分别有152家、100家和97家民营企业参与，分别占500强企业的30.40%、20.00%、19.40%。

2019年，民营企业持续提升研发投入，取得国内外发明专利数超过17万项，比上一年增长7.5%。以华为为代表的一批民营企业掌握了关键领域的核心技术，在提升企业发展质量和效益的同时，也为促进我国经济高质量发展作出了突出贡献。

发展仍面临多种考验

2019年，《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》《优化营商环境条例》等一系列政策措施陆续出台，不断为民营经济营造更好发展环境。调研显示，91.88%的实际填报企业认为所在地政府出台的一系列配套措施执行力度较大，比上年高2.82个百分点。

受惠于国家出台的各项减税降费政策，民营企业500强主动优化调整发展战略。2019年，实际填报的431家500强企业中，提升产品和服务质量的企业204家，占民营企业500强的40.80％；进一步拓展市场的企业200家，占40.00％；提升企业附加值的企业192家，占38.40％；增加研发费用投入的企业185家，占37.00％。

“通过对民营企业500强的分析，我们发现了一些值得关注的问题。例如，部分经营指标增长幅度继续放缓。”黄荣指出，随着民营企业500强规模的扩大，营业收入增幅、税后净利润增幅、资产总额增幅放缓，比上年分别下降10.59个、5.81个、15.99个百分点。制造业民营企业500强营业收入增幅、税后净利润增幅、净资产总额增幅，比上年分别下降5.46个、12.98个、14.13个百分点。

“缴税负担、融资成本、原材料成本依然是民营企业500强最主要的成本负担，企业盈利面临更多的挑战。”黄荣说。

融资难融资贵问题尚未有效缓解。《报告》显示，感到融资难融资贵的500强企业数量继续增长，从2017年的254家增长到2019年的274家；直接融资占比依然偏低，通过资本市场融资和引入战略投资者的企业占比分别为45.40%、21.80%，分别较上年减少10.63%、10.66%。

从企业本身来看，中央统战部副部长徐乐江指出，我国民营企业在自主创新能力、资源利用效率、信息化程度、内部治理结构、质量品牌效益等方面，与国际先进企业相比还有明显差距，“大而不强”的问题依然突出。

这份榜单既是头部民营企业的“体检单”，也是我国民营经济发展的“晴雨表”。“我们将立足国内超大规模市场优势，充分利用国内国际两个市场、两种资源，为加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局作出应有贡献。”富通集团有限公司董事长王建沂表示。

(责编：杨曦、毕磊)