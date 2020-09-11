原标题：90后成短期消费贷款主力军 被花呗“困住”的年轻人怎样了？

国内一家机构前不久公布的一份《年轻人消费生活报告》显示，在中国近1.7亿90后中，开通花呗的人数超过了4500万，也就是说平均每4个90后中就有1个人拥有花呗。

但使用花呗也有风险，记者近日采访了多名年轻人，他们中有人享受着“剁手”时的快乐，有人经历着还款时的人生低谷。

那些被花呗“困住”的年轻人怎样了

阿杰是今年毕业的一名上海大四学生，从去年下半年开始，他就在一家创业公司实习，可突如其来的疫情让他和公司同时陷入了艰难时刻。

暂时失业后，阿杰动起了考研的念头，可光买复习资料、每天点外卖，再加上每月1000元的房租，他的钱包很快就见了底。

“我自己的存款很少，也不愿再向家里伸手要钱，每天都过得很丧。”那段时间，花呗几乎成了他唯一的“收入”来源。

为了还上花呗，阿杰想了很多办法。一开始只是将账单分6期，打算慢慢还上。可随着开销越来越多，他只能靠别人“开源”，除了用“借呗”借钱，他还向家里亲戚借了1万元。

看着花呗账单一次次发来的还款提醒，阿杰有些慌了。他在网上求职，发现附近一家快递公司正在招学生兼职，他想也没想就去了。每个周末，阿杰都会在营业部帮忙分发快递、处理错误订单、搬货运货还有打扫卫生。“一个小时16元，一天需要工作近10个小时。”

阿杰告诉记者，经过这段时间，他对自己的未来又有了新的规划，他现在打算找份正式工作，边上班边考研。“花呗的欠款马上就能还清了，终于知道有存款是多么重要的一件事了。”他说。

和阿杰一样，95后小旻也曾是一个“重度”花呗和借呗使用者。两年前，她和男朋友在广州创业失败，通过借呗和花呗周转生活。

小旻坦言，两人都有工作时，还能做到及时还款。可当其中一方失业时，他们便只能选择最低还款，并在后面的月份里不断补足上个月的欠款和利息。

今年5月，小旻生下女儿后便和老公回到老家生活，在家带孩子的小旻至少要明年才能出去赚钱，男方成了小家庭唯一的“顶梁柱”，再加上抚养孩子的高额支出，让两人面临着不小的经济压力。

因为资金周转困难，小旻和老公的花呗都已经有了逾期记录，并且失去了继续使用的资格。所以两人决定慢慢赚钱还清花呗后，就和它永久告别。

这半年来，在积极还花呗的路上，网友们可谓是绞尽脑汁，使出了“三十六计”。比如今年5月登上热搜的王润泽，就是通过在鸡排店打工还花呗，意外收获了“副店长”职位，将来还准备在学校门口开店。网友晓雨则选择“节流”，减少自己的日常开销，并通过二手平台交易赚钱来还花呗欠款。

在应对花呗欠款时，很多人的首选策略都是“拆东墙补西墙”，通过借呗、京东白条甚至其他贷款渠道来弥补“漏洞”，这在微博、小红书等社交平台的留言区中并不罕见。

还有一些人在面对较大额欠款时不知所措，在网上发帖求助。甚至有人因借贷问题被法院起诉。

90后成短期消费贷款主力军

2019年10月国内一家金融机构发布了《90后消费趋势研究报告》，报告指出，90后敢于花钱，热衷超前消费，是消费贷款的主力军。据融360调查，从年龄上看，贷款人群中，中国的90后（含95后）占比最高，达49.31%，在亚洲同龄人中排第一，这意味着在使用消费贷款的人群中近半数都是90后。

此外，90后消费贷款中“以贷养贷”的现象也比较普遍，而网贷产品的走红更使得“校园贷”骗局时有发生。今年7月27日，安徽淮南首例“校园贷”涉黑案进行一审宣判；7月30日，天津首例“校园贷”恶势力犯罪集团案件公开宣判审结；8月6日，央视还曝光了“注销校园贷”的新型诈骗。这些案例中，犯罪分子无一不利用了90后“爱贷款、爱超前消费”的习惯。

据益普索2019年11月发布的《中国数字金融竞争力蓝皮书报告》显示，在以80后、90后为主的消费信贷客群中，消费信贷资金主要用于电子产品与家用电器，并且用于医疗健康分期的比重有所上升。

出生于1992年的佳琪是8年的重度花呗使用者，在她看来，自己“一人吃饱，全家不饿”，平时几乎感受不到还款的压力。一方面自己年轻，有很多机会去挣钱；另一方面自己是独生子女，父母会时不时地给予经济支持。所以每次市面上有新款的电子产品或化妆品，佳琪都会毫不犹豫地“剁手”。“钱是挣出来的，不是省出来的，能花才能挣”，佳琪告诉记者，这种心态在她的同龄人中还有很多。

花呗报告显示，其分期业务颇受90后欢迎，尤其是在购买手机时，76.5%的年轻用户会选择分期。报告称，大部分90后在消费时还是理性的，约70%的人每月用掉的花呗授信额度控制在2/3以内。

记者注意到，近年来，有关“花呗”“白条”“借呗”等是否进入央行征信报告的话题，颇受90后用户的关注。一些用户认为，如果不纳入征信，90后使用花呗的积极性会更高，“因为就算逾期或者不还款，今后贷款也不会受到太大影响”。

据悉，目前蚂蚁金服方面并未官方表明消费者花呗使用逾期后是否会上报央行征信系统。但花呗正在接入征信系统，未来个人消费若产生逾期，“上报征信系统”将成为其最终选择。

还需注意的是，同属阿里旗下的“借呗”与花呗并不相同，借呗属于阿里小贷的贷款产品，用户的借还款使用行为都会上传至央行的个人征信报告。但据了解，报告里虽有借呗记录，但并不一定会百分百进入征信，而是随机生成。消费者今后在向银行申请贷款时，银行可以质询相关信息。

常佳 魏莹 中青报·中青网记者 王烨捷 来源：中国青年报

(责编：毕磊、杨曦)