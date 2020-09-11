多国自行车产业加速发展

核心阅读

疫情防控期间，自行车骑行作为安全绿色低碳的交通方式，广受青睐。在需求和政策的推动下，这一传统交通工具的生产与销售迅猛增长，展现出良好的行业发展前景。

提前预订，限量发售，新车上线几分钟内抢购一空……疫情防控期间，自行车成为热门产品，火爆的销售场景在多个地区和国家出现。多国政府出台相应激励政策，同时加强自行车基础设施建设，鼓励自行车出行。业界普遍认为，自行车产业正迎来加速发展机遇。

骑行消费需求持续增长

英国、法国、日本等国自行车骑行不断升温，民众骑行时间远高于疫情前，民众骑行需求提升带来了自行车销量持续增长。

在英国，自行车行是政府允许在封锁时期继续营业的少数商店之一。根据英国自行车协会的最新数据，今年4月自行车销量增长了60%，其中，价格在400—1000英镑之间的自行车销路最好，当月销量翻了一番。除了自行车销售，自行车修理工具和维护产品销量也有255%的增长。

在法国，今年5月、6月自行车销量与去年同期相比翻了一番。法国体育用品零售商迪卡侬表示，价格便宜的自行车已经售罄，还有成千上万顾客在等待购买中。

在日本，自行车连锁专卖店爱三希6月销售额同比增长43%。“不少人来店里修理家中长期不用的自行车”，东京都目黑区一家自行车店店主铃木告诉记者，近几个月来，人们对自行车的维修保养需求明显增加。

在哥伦比亚，该国第二大自行车进口商称，7月份自行车销量增长了150%。首都波哥大市政府数据显示，8月份市民自行车出行占13%，预计未来这一数据还将持续增长。

为满足激增的市场需求，迪卡侬已经向中国供货商下了5次订单。记者在位于布鲁塞尔市中心的一家自行车店了解到，中国自行车品牌非常受欢迎，需要不断补货。“中国自行车品牌在比利时市场的认可度很高，性价比高、质量过硬是中国产自行车吸引比利时消费者的主要原因。”该店销售人员告诉记者。

英国《金融时报》称，疫情防控期间，自行车成为很多人首选的交通方式。位于苏格兰的自行车生产商“尚德自行车”近期发起的一项民意调查显示，英国约有550万通勤者愿意选择自行车上下班。日本一家保险公司近期对500名住在东京的员工进行调查后显示，疫情蔓延之后，23%的人开始使用自行车通勤。

相关扶持政策纷纷出台

“骑自行车人数大大增加，这表明人们为了安全而改变出行行为”，“骑行英国”负责人邓肯·多利摩尔表示，地方政府必须立即采取行动，开发自行车道和临时基础设施，使骑车成为更加安全的通勤选择。

为适应民众出行方式变化，多国政府出台相应政策，为自行车出行提供更多便利。在日本，国土交通省正在开展“自行车通勤推进企业”项目，让企业积极支持员工采用自行车通勤。截至8月27日，日本已有24家企业和团体加入其中。警视厅计划与日本政府和东京都政府合作，在东京都内的主干线上修建100公里的自行车专用车道。2020财年计划完成17公里，其余将在今后5年内完成。

在欧洲，各国政府大力发展自行车基础设施，新建或扩充自行车道，在公共交通枢纽设置自行车停放点。欧洲自行车联盟统计，疫情防控期间欧洲各国计划新建自行车道总长2328公里，其中已建成或在建车道长度总计1095公里。罗马计划建设150公里自行车道；布鲁塞尔开通了首条自行车高速公路；柏林计划到2025年增加约10万个自行车停车位，重建交叉路口以保证骑行者安全；英国斥资2.25亿英镑，在伦敦、牛津、曼彻斯特等大中型城市进行道路改造，以鼓励民众骑行。

欧洲各国还制定了总计超过10亿欧元的额外预算，用于自行车购买和维修补贴、自行车基础设施建设等项目。例如，法国计划投资2000万欧元用于发展和补贴自行车出行，为骑车通勤的员工提供每人400欧元的交通补贴，还给每人报销50欧元自行车修理费。

“在开始骑行前，必须要进行‘ABCD’四项安全检查——即空气、刹车、链条和方向。”正在进行安全培训的英国机构“自信骑行”讲师路易丝·李·琼斯强调。随着骑行人数的增加，一些骑行组织开始为当地市民提供免费的自行车安全技巧培训服务。欧洲一些国家兴起的各类骑行俱乐部日益受到市民欢迎。有些致力于促进当地议会改善骑行道路环境，并定期举行骑行班、自行车保养班等免费课程。有些致力于帮助残障人士用“非传统”方式骑行上路，体会骑行的便利和乐趣。

行业发展前景十分广阔

业界分析，从行业发展态势看，电动自行车、共享自行车、货运自行车等将是新的增长点。据“欧洲自行车网”报道，疫情防控期间欧洲民众对电动自行车显示出前所未有的兴趣。调查显示，24%的欧洲民众已经拥有或即将购买电动自行车。例如在意大利，近1/3的民众表示今年会购买或使用电动自行车。英国自行车协会数据显示，今年4月，电动自行车的销量增长了近50%。日本都科摩共享自行车公司介绍，近几个月来该公司用户大幅增加，今年4月环比增加了20%，5月环比增加了60%。

日前，一项由欧盟资助的货运自行车项目发布的调查报告显示，2020年，38家欧洲货运自行车品牌的欧洲市场销量预计将达4.36万辆，与2019年相比，增长率达53%。

分析认为，自行车行业正迎来加速发展的新机遇。欧洲自行车行业协会首席执行官凯文·梅恩表示，自行车出行完全符合“碳中和”目标，是零排放、安全、高效的可持续交通方式，具有巨大的市场发展潜力。预计欧洲自行车行业快速增长期将一直持续至2030年，这将有助于实现“欧洲绿色协议”制定的目标。

“这不仅关乎可持续交通，还关乎民众健康。” 欧洲自行车联盟联合首席执行官莫滕·凯贝尔说，“但是必须确保当前措施能继续执行下去，这是重新进行城市设计的良机”。

有分析指出，疫情防控期间，民众更多采取骑行和步行的传统交通方式，许多国家的城市道路将被重新规划。这是一次推动城市交通运输系统转型的契机，使其更具韧性、可持续性和灵活性。

（本报布鲁塞尔、伦敦、东京、北京9月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 16 版）

(责编：毕磊、杨曦)