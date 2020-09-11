厦门经济特区建立四十周年：在新征程上书写高质量发展新篇

2017年9月3日，在出席金砖国家工商论坛开幕式发表主旨演讲时，习近平总书记指出：“今天的厦门已经发展成一座高素质的创新创业之城，新经济新产业快速发展，贸易投资并驾齐驱，海运、陆运、空运通达五洲。今天的厦门也是一座高颜值的生态花园之城，人与自然和谐共生。”
“习近平总书记的这一高度评价，既是肯定褒奖和有力鞭策，更是对厦门新时代发展目标定位的形象描绘和清晰擘画，为厦门履行新时代经济特区使命进一步指明了前进方向，寄予更高期许。”福建省委常委、厦门市委书记胡昌升表示。
经济发展高素质
看似普通的视频会议设备，通话音质可达“CD级”，不论收音或是降噪，都有着精密算法的支撑——走进厦门亿联网络技术股份有限公司，新技术新产品让人大开眼界。
成立于2001年的亿联网络技术股份有限公司，SIP话机市场占有率全球第一，今年以来视频会议系统迎来爆发式增长，销售额是去年同期的1.8倍。“亿联快速发展，靠的是多年专注通信领域的不断创新。”副总经理张惠荣介绍，公司研发人员占员工人数六成以上，每年研发投入占销售额的比重超过8%。
亿联所在的厦门火炬高新区，集聚8000多家企业，其中900多家为国家级高新技术企业；已开发园区仅占厦门国土面积2%，却贡献了全市43%的工业产值，工业用地每平方公里产出达195亿元。
厦门火炬高新区的鲜明特色，折射出厦门经济发展的路径选择。
总面积1700平方公里，常住人口不到500万人——相比全国其他副省级城市，厦门“块头”不大。“从资源禀赋上看，厦门的空间规模和人口规模都不具有比较优势。”在厦门市发改委主任张志红看来，紧盯产业链和价值链高端，走高质量发展之路，是厦门的必然选择。
电子、机械、轻工、化工，曾是厦门的支柱产业。厦门有取有舍，主动放弃粗放型产业，以高端制造业和现代服务业为重点，主攻12条产业链群，补链强链延链，在转型发展中重塑产业格局。
“唯有全力抓招商促发展，才能在新征程中激发新动能、跑出发展新速度、拼出发展新格局。”去年4月，厦门招商大会上，胡昌升对外宣示高质量发展加速跑的决心。
今年5月15日，神州数码旗下神州鲲泰厦门生产基地落成投产。百亿级产值体量的项目，30天内完成选址，3个月内投产。神州信创集团业务发展部总经理梁旭感慨：“没有厦门各级领导干部抓招商的精气神和高效率，跑不出这样的‘厦门速度’。”去年6月以来，厦门累计签约落地项目3395个，总投资7748.7亿元。
对外，加力招商引资扩增量；对内，紧盯高技术、高成长、高附加值企业优存量。厦门推出21条扶持措施，建立企业培育库，推动高技术、高成长、高附加值企业倍增发展。去年，厦门净增国家高新技术企业302家，总数达1928家，占福建全省的40%。
去年，厦门地区生产总值同比增长7.9%，人均GDP首次突破2万美元；今年上半年，虽受疫情冲击，外贸依存度高的厦门，经济运行仍好于全国、福建全省平均水平。
城市面貌高颜值
走近厦门筼筜湖，正遇涨潮时。纳潮闸打开，湖水流淌，鱼儿逆流而上，白鹭飞来，湖面悬停，俯冲捕食。守候多时的彭志伟连按快门抓拍，“白鹭悬停捕食，是厦门特色风景。”
彭志伟在筼筜湖旁拍鸟近30年，见证着这片水域的变迁。
上世纪70年代筑堤围湖，周边污水直排，筼筜湖水质急剧恶化，鱼虾几近绝迹。“湖边走过，衣服都能沾上臭味。”彭志伟回忆。
1988年3月，时任厦门市委常委、常务副市长的习近平同志主持召开专题会议，提出“依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”20字方针，拉开了筼筜湖综合治理序幕。
立法管护，截污清淤，引水导流，岸边造景——30多年来，厦门先后开展四期大规模治理，投入资金约11.3亿元。如今，在筼筜湖畔行走，水清岸绿，处处皆景。
筼筜湖的蝶变，是探寻厦门高颜值“密码”的一扇窗。
厦门的生态自觉，早于国内许多城市。
习近平同志在厦门工作期间领导制定了《1985—2000年厦门经济社会发展战略》。这个发展战略设置“厦门市城镇体系与生态环境问题”专章。此后历届厦门市委和市政府接力推进生态文明建设。
从加快产业转型升级，到完善生态文明制度，从优化空间布局，到筑牢生态屏障，鹭岛儿女精心呵护身边每一片绿色。今年元旦，全长23公里的厦门山海健康步道正式开放，步道依山就势，临海亲水，徜徉其上，如入画中。
“抬头仰望是清新的蓝，环顾四周是怡人的绿。”走进厦门，对这句话，感受格外深切。一组数据可作注脚：去年，厦门空气优良率和空气质量综合指数位居全国重点城市第五和第四；森林覆盖率41.65%，建成区绿化覆盖率43.8%，人均公园绿地面积15.6平方米，均居15个副省级城市前列。
厦门之美，内外兼修。3年前被列入世界遗产名录的鼓浪屿，拂去历史尘埃，再现“万国建筑博物馆”风情。原汇丰银行公馆内，鼓浪屿管委会文保处处长陈辉杰从手机里翻出老照片，对比老宅模样，“借着申遗契机，我们一共梳理出53个鼓浪屿核心历史文化要素，历史建筑力求风貌还原，修旧如旧。”
高颜值的底色，靠人绘就。连续5届获评全国文明城市，垃圾分类评分8个季度排名全国第一，“文明厦门”已成金字招牌。眼下厦门人又在擦亮“爱心厦门”新名片。火车站南广场爱心驿站，志愿服务365天不打烊。志愿者王世伟说：“服务厦门，就是服务我们的家。”
改革开放排头兵
手指口岸联检大厅，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会办公室主任黄劲松告诉记者，“现在报关排队的人少多了，都在网上操作了。”
从最初跑多部门多窗口，到一次申报、一次办结，再到如今只需数据“跑路”，厦门国际贸易“单一窗口”迭代演进，企业通关愈发便利。截至2019年12月，进口通关时间相比2017年压缩68.1%，出口通关时间压缩84.3%。
厦门自贸片区，今年正好5周岁。从国际贸易“单一窗口”建设到商事登记“一照一码”改革，从率先推行“信用三公示”，到设立国际商事仲裁院——5年多来，这里累计推出426项创新举措，共有30项厦门经验获全国推广。
“厦门自贸片区，就是厦门改革开放的先行区、示范区。”厦门自贸片区管委会党工委书记、常务副主任熊衍良说。
示范区先行，引领厦门全面深化改革多点突破，大步向纵深推进。
聚焦难点，突破利益藩篱。国土空间规划，厦门率先破局“多规合一”。以前部门各有各的图，如今一张蓝图一起画，工程项目“一窗受理、集成审批”。
紧盯重点，优化营商环境。早在2015年，厦门就启动了国际一流营商环境建设，对标世界一流、国内最优，每年梳理一批任务清单。2018年，国家发改委开展全国城市营商环境试评价，厦门位居第二。“参照国家营商环境评价体系，我们如今不仅看总体，还要比单项，逐项都要争先进位。”张志红说。
加强制度创新，厦门以更加开放的姿态拥抱世界。厦门跨境电商产业园去年启用的平台新大楼，使用饱和度已超九成，平台累计注册企业已超600家。“跨境电商企业所需的全流程服务，这里都有。”厦门象屿跨境电商公司有关负责人说。
今年上半年，厦门口岸跨境电商及邮快件进出口1464.5万件，逆势增长49.6%，货值16亿元，同比增长500多倍，其中94%为出口。
去年，厦门举办了236场展览，吸引境外展客商超过11万人，以旅游会展为代表的服务贸易总额达近千亿；1322家外资企业落户厦门。今年1至7月，厦门实际使用外资增长37.9%。
如今的厦门，已经成为我国国际交通的重要枢纽、国际资本的重要聚集地、国际交流交往的重要窗口。
《 人民日报 》（ 2020年09月11日 04 版）
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