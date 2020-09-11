云南腾冲清水乡司莫拉佤族村：发展乡村游 走上致富路

“司莫拉”在佤语中意为幸福的地方。今年1月19日，习近平总书记来到司莫拉佤族村看望乡亲们时指出，乡亲们脱贫只是迈向幸福生活的第一步，是新生活、新奋斗的起点。要在全面建成小康社会基础上，大力推进乡村振兴，让幸福的佤族村更加幸福。
烟雨空蒙，远山含黛，田园叠翠，清晨的司莫拉像一幅江南水墨画。在一片古榕树山林里，参天大树枝繁叶茂，泉水池塘清澈见底，空气清新令人陶醉。
“嘭”，李发果撑开雨伞，向刚停下的旅游大巴车走去。她是云南省腾冲市清水乡三家村中寨司莫拉佤族村的旅游引导员。
从古榕区拾级而上，不一会儿到了佤族文化民俗馆，这里记载着村子的历史。该村有500多年历史，是中国传统村落、少数民族特色村寨，佤、汉、白、傣等多民族群众和谐共处。坐拥生态美景和民族文化资源，司莫拉不断吸引着天南地北的游客慕名而来。
村民孟忠贤和孟留贤两家斜对门，两家都在施工建农家乐，准备迎接今年“十一”黄金周。
装饰外墙的老羊河石高高垒起，遮盖屋顶的棕树叶片堆了一地，孟留贤的儿子孟洪孝正在家里忙活。去年5月他在腾冲机场当搬运工，熙来攘往的游客让他动了开农家乐的念头。“已投入了七八万元，总共估计得投入20万元，但看这旅游发展势头，几年就能赚回来。”孟洪孝信心满满。
看好旅游前景的还有赵仁新，他家早就办起农家乐了。赵仁新专门到西盟佤族自治县学习佤族水酒制作，自己开发了胭脂果酒。“这几个月游客数量增长快，文旅结合潜力大。”
去年，司莫拉被评为3A级景区。“今年8月，司莫拉最多一天来了4000多人！”司莫拉佤族村党支部第一书记魏禹很兴奋。
司莫拉吃上旅游饭，是一步步摸索来的。
2012年，“村村通工程”进了寨子。政策推动加村民主动，打通了司莫拉到清水乡政府的山路，村内道路也全部硬化。2015年起，村里又发展“一村一品”，栽花种果调整种植业结构。2017年起，司莫拉开始规划发展乡村旅游，停车场、文化广场等配套设施让村子焕然一新。
对司莫拉的发展历程，三家村党总支书记赵家清总结：一边发展，一边探索。
司莫拉发展乡村旅游有两难：一是竞争压力大，腾冲市旅游资源丰富，和顺古镇等早已蜚声海内外；二是产业基础薄弱，村里农家乐、民宿服务质量不高，游客来了也留不住。
起初，腾冲市围绕“吃住行游娱购”，将司莫拉统一规划，由公司统一经营。但在推进中一些村民有不同意见。以李发果为例，她家被划为民族文化展示区，两间房被租用做藤编展示馆。但李发果一心想开民宿。
走访了解群众的意愿，市里、乡里调整思路，重在搭建平台帮助群众干。为此，司莫拉成立专门工作小组。“谁家想做民宿，谁家想做农家乐，我们一一记录在册并联系有关部门做好服务；有群众擅长做小吃，我们就鼓励他摆摊卖给游客。”赵家清说。
今年6月，司莫拉成立了幸福佤乡旅游专业合作社，村民通过资源入股，人人都有分红拿，还能当解说员、保洁员、景区管理员领工资。
如今，村民李发顺家访客不断、生意红火，一天能卖300多个粑粑；寨口的“样样好卖”小卖部销量比年初翻了两番……
离开司莫拉，记者耳边回响起《阿佤人民唱新歌》的旋律：“共产党光辉照边疆，山笑水笑人欢乐。社会主义好哎，架起幸福桥。哎……道路越走越宽阔，越宽阔……”
《 人民日报 》（ 2020年09月11日 04 版）
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